Конкретная реакция США будет зависеть от обстоятельств, говорит Байден.

США не хотят вмешиваться в конфликт Китая и Тайваня, однако не исключают, что могут применить силу. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью Time.

Так, на вопрос журналиста, планирует ли Америка вмешиваться в конфликт своей армией, Байден сказал, что "это будет зависеть от обстоятельств".

"Я четко дал понять Си Цзиньпину, что мы согласны с политикой предыдущих президентов, которая заключается в том, что мы не стремимся к независимости для Тайваня и не будем защищать Тайвань, если Китай в одностороннем порядке попытается изменить его статус. Поэтому мы продолжаем поставлять мощности. И мы проводим консультации с нашими союзниками в регионе", - заявил Байден.

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Такой неоднозначный ответ заставил журналиста еще раз переспросить, будут ли США отправлять свои войска на остров в случае вторжения.

"Не исключено, что будет применена военная сила США. Существует разница между развертыванием на земле, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и так далее", - ответил Байден.

При этом он отказался отвечать на уточняющий вопрос, означает ли это, что США будут защищать Тайвань со своих баз на Филиппинах и в Японии.

Напряженность в Южно-Китайском море

Как писал УНИАН, в мае китайский флот провел масштабные военные маневры вокруг Тайваня, в рамках которых осуществил учебную осаду острова. Учения были провозглашены "наказанием" за высказывания новоизбранного президента Тайваня, который является сторонником курса на официальную независимость острова от континентального Китая.

Вместе с тем напряженность в отношениях Китай имеет не только с Тайванем, но и с Филиппинами. И с этим государством США имеют формальный военный союз, который предусматривает прямую военную помощь в случае необходимости. Президент Филиппин на днях заявил, что война с Китаем может вспыхнуть в любой момент.

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