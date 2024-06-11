Корабль может одновременно выполнять задачи по высадке морского десанта и поддержки этого десанта с воздуха.

На фоне слухов о подготовке к вторжению на Тайвань Китай достраивает на шанхайской верфи первого представителя нового класса больших десантных кораблей для китайского флота, который потенциально может выполнять функцию легкого авианосца. Об этом пишет британская The Telegraph.

Отмечается, что 250-метровый десантный корабль из серии "тип 076" будет иметь взлетно-посадочную палубу на всю длину корпуса и, вероятно, электромагнитную стартовую катапульту и аэрофинишеры (тормозные тросы) - как авианосец малого размера.

Страны, которые имеют корабли подобного типа, используют их преимущественно для высадки войск с моря. Десантные и ударные вертолеты базируются на верхней палубе, а десантные катера и бронированные машины-амфибии - на внутренних палубах. Вертолеты высаживают морскую пехоту с воздуха, в то же время десантные катера и плавучие бронетранспортеры высаживают морскую пехоту с моря. Американские крупнопалубные десантные корабли в частности несут конвертопланы Osprey и реактивные самолеты Harrier с вертикальным взлетом. Таким образом большой десантный корабль с полетной палубой может выполнять задачи легкого авианосца.

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"Тип 076 будет мощным дополнением к растущей десантной флотилии китайского флота. И это также может укрепить авиационную мощь Китая. Военно-морские силы Китая уже имеют три крупнопалубных десантных корабля типа 075 и строят по крайней мере еще один. Основная разница между типом 075 и будущим типом 076 заключается в том, что в последнем возможно будут стартовая катапульта и тормозные тросы. Паровые или электромагнитные катапульты помогают авианосцам запускать тяжелые самолеты с неподвижным крылом на короткой палубе. Тросы помогают им приземляться на короткой палубе", - объясняет издание.

The Telegraph отмечает, что в спецификациях к типу 076 китайцы упоминали беспилотные летательные аппараты, что тоже имеет смысл. Китайский флот уже сейчас строит на верфи вблизи Шанхая экспериментальный носитель беспилотников, который мог бы помочь флоту разработать технологию и тактику для типа 076.

"Военно-морской флот Китая продолжает расти как по количеству, так и по новым возможностям. И за этим последним событием, которое усиливает способность Китая осуществить морское вторжение, вероятно, очень внимательно будут наблюдать на Тайване", - резюмирует издание.

Китай готовит вторжение на Тайвань

Как писал УНИАН, Китай готовит армаду паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань. Эксперты отмечают, что Народно-освободительная армия Китая действительно имеет дефицит военных десантных кораблей, необходимых для осуществления масштабного морского вторжения. Однако заменой им могут стать гражданские суда, включая десятки гигантских паромов, каждый из которых может перевозить сотни бронированных машин.

Также мы рассказывали, что Тайвань изучает опыт Украины и готовится отражать вторжение Китая. Больше всего тайваньцев смущает, что США могут "кинуть" их так же, как оставили Украину без критической помощи почти на полгода.

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