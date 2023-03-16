Депутаты от оппозиции немедленно призвали к вотуму недоверия правительству.

Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Сегодня в Национальной ассамблее должно было состояться голосование по этому законопроекту, однако премьер-министр Элизабет Борн с разрешения Макрона воспользовалась статьей 49.3 Конституции, которая позволяет принять закон без одобрения парламента, пишет издание Bloomberg.

Депутаты от оппозиции немедленно призвали к вотуму недоверия правительству.

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"Мы не можем делать ставки на будущее наших пенсий. Если бы все проголосовали согласно своей совести и в соответствии со своими прошлыми позициями, мы бы не были там, где мы сегодня", - заявила Борн законодателям в Париже, когда объявила о решении правительства.

Если Макрон проиграет вотум недоверия, пенсионный законопроект будет аннулирован, а правительству придется уйти в отставку. Но такой шаг потребует поддержки некоторых консервативных законодателей.

Скандальний закон о повышении пенсионного возраста во Франции

10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн анонсировала повышение пенсионного возраста для французов. Основные положения реформы включают в себя повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет до 2030 года.

Франция столкнулась с уличными протестами и серьезными беспорядками, поскольку транспортники и персонал нефтеперерабатывающих заводов начинают забастовки из-за плана Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст до 64 лет.

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