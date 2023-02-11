Французы недовольны инициативой правительства Макрона об увеличении пенсионного стажа.

Сегодня во Франции ожидаются массовые демонстрации против пенсионной реформы правительства действующего президента Эмануэля Макрона. Всего на территории страны планируют провести не менее 250 организованных митингов.

По данным Reuters, в субботу, 11 февраля, сотни тысяч французов готовы выйти на улицы своих городов для того, чтобы оспорить законодательную инициативу правительства Франции увеличить трудовой стаж для выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Как прокомментировал глава одного из крупнейших профсоюзов страны CFDT Лоран Берже, сегодня ожидается большой наплыв демонстрантов.

Видео дня

"Я ожидаю много людей. Нас должно быть очень много",- прокомментировал он накануне изданию.

Сообщается, что с начала 2023 года общество Франции организовало не менее трех масштабных общенациональных забастовок с целью "надавить" на реформу Макрона. Один из крупнейших митингов состоялся в четверг, 19 января. По оценкам властей, тогда на демонстрации вышло 1,27 миллиона человек.

Издание пишет, что среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) французы проводят на пенсии наибольшее количество лет и не собираются отказываться от этой привилегии.

В субботу, 11 февраля, французские профсоюзы в совместном заявлении призвали правительством отозвать законопроект о новой пенсионной реформе, предупредив, что в противном случае уровень забастовок приведет к "закрытию Франции".

"Если правительство продолжит оставаться глухим, то межпрофсоюзная группировка призовет закрыть Францию", - заявили они перед субботними маршами.

Ранее также стало известно о перспективах пенсионной реформы для Украины, которая предполагает введение специальной накопительной системы.

Пенсионная реформа Эмануэля Макрона

Реформа пенсионной системы - одно из главных предвыборных обещаний президента страны Эммануэля Макрона в рамках его первой президентской кампании в 2017 году. Ранее он называл реформу "жизненно важной" в контексте обеспечения жизнеспособности пенсионной системы во Франции. В апреле 2022 года Макрона переизбрали на второй президентский срок, после чего правительство решило воплотить в жизнь его предвыборные обещания.

10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн анонсировала повышение пенсионного возраста для французов. Основные положения реформы включают в себя повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет до 2030 года.

Также хотят увеличить минимальный срок взносов работника в пенсионный фонд до 43 лет. При этом в правительстве обещали за счет этого увеличить уровень минимальной пенсии для французов до 1200 евро в месяц.

В Минтруда ожидают, что реализация реформы поможет системе выйти на новый уровень. На данный момент она считается убыточной для французского бюджета. Ожидается, что сокращение пенсионного возраста на два года и продление периода выплат принесет дополнительные 17,7 млрд евро (19,18 млрд долларов) в виде ежегодных пенсионных взносов для Франции.

Вас также могут заинтересовать новости: