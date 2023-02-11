Сегодня во Франции ожидаются массовые демонстрации против пенсионной реформы правительства действующего президента Эмануэля Макрона. Всего на территории страны планируют провести не менее 250 организованных митингов.
По данным Reuters, в субботу, 11 февраля, сотни тысяч французов готовы выйти на улицы своих городов для того, чтобы оспорить законодательную инициативу правительства Франции увеличить трудовой стаж для выхода на пенсию с 62 до 64 лет.
Как прокомментировал глава одного из крупнейших профсоюзов страны CFDT Лоран Берже, сегодня ожидается большой наплыв демонстрантов.
"Я ожидаю много людей. Нас должно быть очень много",- прокомментировал он накануне изданию.
Сообщается, что с начала 2023 года общество Франции организовало не менее трех масштабных общенациональных забастовок с целью "надавить" на реформу Макрона. Один из крупнейших митингов состоялся в четверг, 19 января. По оценкам властей, тогда на демонстрации вышло 1,27 миллиона человек.
Издание пишет, что среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) французы проводят на пенсии наибольшее количество лет и не собираются отказываться от этой привилегии.
В субботу, 11 февраля, французские профсоюзы в совместном заявлении призвали правительством отозвать законопроект о новой пенсионной реформе, предупредив, что в противном случае уровень забастовок приведет к "закрытию Франции".
"Если правительство продолжит оставаться глухим, то межпрофсоюзная группировка призовет закрыть Францию", - заявили они перед субботними маршами.
Ранее также стало известно о перспективах пенсионной реформы для Украины, которая предполагает введение специальной накопительной системы.
Пенсионная реформа Эмануэля Макрона
Реформа пенсионной системы - одно из главных предвыборных обещаний президента страны Эммануэля Макрона в рамках его первой президентской кампании в 2017 году. Ранее он называл реформу "жизненно важной" в контексте обеспечения жизнеспособности пенсионной системы во Франции. В апреле 2022 года Макрона переизбрали на второй президентский срок, после чего правительство решило воплотить в жизнь его предвыборные обещания.
10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн анонсировала повышение пенсионного возраста для французов. Основные положения реформы включают в себя повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет до 2030 года.
Также хотят увеличить минимальный срок взносов работника в пенсионный фонд до 43 лет. При этом в правительстве обещали за счет этого увеличить уровень минимальной пенсии для французов до 1200 евро в месяц.
В Минтруда ожидают, что реализация реформы поможет системе выйти на новый уровень. На данный момент она считается убыточной для французского бюджета. Ожидается, что сокращение пенсионного возраста на два года и продление периода выплат принесет дополнительные 17,7 млрд евро (19,18 млрд долларов) в виде ежегодных пенсионных взносов для Франции.