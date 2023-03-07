Идея протестантов состоит в том, чтобы остановить Францию.

Франция столкнулась с уличными протестами и серьезными беспорядками, поскольку транспортники и персонал нефтеперерабатывающих заводов начинают забастовки из-за плана Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст до 64 лет.

Как сообщает The Guardian, в шестой раз с начала года профсоюзы объявили общенациональный день забастовок и демонстраций.

Профсоюзы железнодорожников призвали к постоянным бессрочным забастовкам, которые могут затронуть все национальные поезда, а также международные маршруты, включая Eurostar.

Видео дня

Также пострадают местные городские автобусы и поезда метро в крупных городах. Пострадают авиакомпании: до 30% рейсов будут отменены 7 и 8 марта из-за забастовки авиадиспетчеров. Автоперевозчики могут замедлять движение и блокировать маршруты в крупные города. Как говорится в материале, поставки в супермаркеты и предприятия, вероятно, будут сорваны.

"Идея состоит в том, чтобы остановить Францию", — сказал Фабрис Мишо из отделения железнодорожников профсоюза CGT.

Министр транспорта Клеман Бон заявил, что это будет "один из самых трудных" дней забастовки для путешественников с начала протестов.

Некоторые студенты, в том числе в университете Ренн-2 в Бретани, начали блокировать факультеты в понедельник вечером. Закрытие школ ожидается во вторник, так как некоторые учителя начальных и средних школ проводят однодневную забастовку. Сборы мусорных ведер также могут быть затронуты в нескольких городах из-за забастовки рабочих.

Как уточняет Reuters, забастовка привела к серьезным нарушениям работы французской железной дороги SNCF и парижской транспортной сети RATP в Париже. Пассажиры пригородных поездов были вынуждены покинуть поезда на вокзале Сен-Лазар.

Перенесенные или отмененные рейсы

В июне 2022 года персонал немецкой авиакомпании Lufthansa объявил забастовку. Тогда в аэропортах застряли около 134 тысяч пассажиров. Профсоюзы требовали повышения зарплаты на 10% для 20 тысяч рабочих.

В январе 2023 года аэропорт Берлин-Бранденбург из-за забастовки сотрудников отменил более 300 рейсов.

15 февраля 2023 года в связи с глобальным сбоем в ІТ-системах авиакомпании Lufthansa были отменены или перенесены все авиарейсы.

17 февраля 2023 года сразу семь аэропортов Германии отменили все авиарейсы. Почти 300 тысяч пассажиров пострадали от отмены 2340 рейсов.

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