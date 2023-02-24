Партизаны напомнили оккупантам, что Крым - это Украина.

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину партизаны установили в оккупированном Севастополе флаг Украины.

Украинский государственный флаг установили на арках на Графской пристани города. Соотвествующий снимок опубликован в Telegram-канале "Крымские Партизаны".

"Временно оккупированный Севастополь. Партизаны. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Видео дня

Ситуация в Крыму

Как сообщал УНИАН, вчера на радио в Крыму крутили обращение главы украинской разведки Кирилла Буданова, в котором он предупреждал, что Крым, Донбасс и весь юг Украины навсегда вернутся домой.

По данным украинской разведки, в Крыму морально готовятся к деоккупации полуострова. Также в ГУР сообщали, что крымчане активно информируют их о происходящем в Крыму. На днях недалеко от Симферополя неизвестные подорвали железную дорогу.

Экс-командующий армией Соединенных Штатов Америки в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что Крым может решит исход войны.

А глава украинской разведки убежден, что Украина деоккупирует Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

Вас также могут заинтересовать новости: