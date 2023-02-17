Вторжение в Украину и зверства оккупантов открыли глаза многим крымчанам.

После 9 лет оккупации и особенно на фоне военных неудач России в Украине настроения в оккупированном Крыму начали меняться. Там уже морально готовятся к деоккупации полуострова. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "АрмияInform".

По его словам, украинские спецслужбы тщательно отслеживают динамику настроений населения на полуострове и видят изменения.

"Мы можем констатировать, что широкомасштабная война России против Украины и связанные с ней события на территории полуострова породили понимание, что боевые действия могут быть и в Крыму — это вполне реальный сценарий развития событий", – заявил Скибицкий.

Видео дня

В ГУР полагают, что отношение к Москве меняется не только у тех, чью семью прямо затронула война на материковой части Украины, но даже у симпатиков российского режима. Особенно после совершенных россиянами зверств.

"Посмотрите, как складывается судьба предателей, склонившихся двуглавому, соблазнившись рублевой зарплатой и другими обещаниями безоблачной жизни: кого-то выслали служить Путину на морозные задворки так называемой империи, кого-то отправили воевать против Украины, где их ждет неминуемая смерть", – отметил Скибицкий.

В ГУР отмечают, что сторонникам России в Крыму лучше начать паковать чемоданы уже сейчас, поскольку "как показывает практика, так называемый Керченский мост не слишком крепок".

Перспектива деоккупации Крыма

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что освобождение Крыма является одним из необходимых условий для установления прочного мира с Россией.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, Украина зайдет в Крым уже до конца этого года. В зависимости от того, предоставит ли Запад дальнобойные ракеты, это может быть как быстрая военная операция, так и продолжительная кампания.

При этом на Западе опасаются реакции Путина на освобождения Крыма. Так, в США предпочитают, чтобы Украина сперва освободила Донбасс, и только потом Крым.

Вас также могут заинтересовать новости: