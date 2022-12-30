По словам представителя ГУР, в Крыму фиксируется рост проукраинских настроений и понимания того, что возвращение полуострова неизбежно.

В Крыму увеличилось количество информации и другой помощи, которые украинские Силы обороны получают от сопротивления на временно оккупированном полуострове.

Разведка также получает большое количество данных от крымчан, сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Безусловно - это информация именно от местных жителей, которые буквально массово и на каждом шагу информируют о действиях оккупантов и о том, что там происходит. Это только касается информации, но дальше это также различные действия информационного сопротивления и действия, которые носят специальный характер. Поэтому - да. Крым готовится и украинцы - крымчане, крымские татары - готовятся к освобождению Крыма и возвращению в украинскую родную гавань", - подчеркнул представитель разведки.

По его словам, в Крыму фиксируется рост проукраинских настроений и понимания того, что возвращение полуострова неизбежно.

"Враг не может этого скрыть. Паническая подготовка, все эти траншеи, бетонные сооружения различные... Таким образом они сами местному населению показывают, к чему готовятся. Поэтому местное население с удовольствием ждет украинские Силы обороны, которые освободят наш Крым", - отметил Юсов.

Ситуация в Крыму

В конце ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крым освободят от оккупантов через шесть месяцев.

Как ранее сообщал УНИАН, командующий войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук убежден, что Украина в 2023 году освободит Крым и победит в войне с Россией.

Как писали СМИ, в Белом доме также считают, что Украина имеет военный потенциал, чтобы вернуть Крым.

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