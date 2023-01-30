Украина никогда не будет в безопасности, если РФ продолжит контролировать полуостров.

Крым может стать следующим большим полем битвы, которое решит исход войны в Украине.

Об этом заявил бывший командующий армией Соединенных Штатов Америки в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью Insider. По его словам, Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия сохраняет контроль над Крымом.

"Решающей территорией для этой войны является Крым. Украинское правительство знает, что оно не может согласиться с тем, чтобы Россия сохранила контроль над Крымом", - сказал Ходжес.

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Он убежден, что в ближайшие несколько месяцев Украина установит условия для возможного освобождения полуострова. Ходжес отметил, что украинской армии необходимо получить от союзников танки и высокоточное ударное оружие большой дальности, чтобы выгнать российские войска из Крыма.

По его мнению, освобождение Крыма может быть достигнуто за счет изоляции полуострова воздушными и наземными ударами для разъединения и нарушения основных путей сообщения России с Крымом - Керченского моста и так называемого сухопутного моста.

Как только Крым будет изолирован, Украине нужно будет использовать "широкий спектр систем дальнего радиуса действия против незащищенных российских объектов и группировок в Крыму, что сделает их несостоятельными и вынудит их уйти", добавил Ходжес.

Оккупация Крыма

Как известно, Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года, организовав "референдум по самоопределению". Аннексию не признает Генеральная ассамблея ООН, ПАСЕ и ОБСЕ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война началась с Крыма и должна закончиться Крымом.

Напомним, что 8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста произошел сильный взрыв. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета.

Ранее Ходжес говорил, что Вооруженные Силы Украины могут освободить Крым уже до конца лета.

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