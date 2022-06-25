Первое испытание «Сармата» провели 20 апреля / Скриншот

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал серийный выпуск межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат".

Об этом пишет Медуза

Первую партию до конца года отправят военным Ужурского ракетного соединения, которое дислоцируется в Красноярском крае. 

Кроме того, идет подготовка к второму летно-конструкторскому испытанию "Сармата", Рогозин не стал уточнять, когда намечен пуск.

Первое испытание "Сармата" провели 20 апреля.

Напомним, "Сармат" – это межконтинентальная баллистическая ракета, которую РФ вынуждена максимально быстро поставить на вооружение для того, чтобы заменить советские ракеты шахтного базирования. 

МБР РС-28 "Сармат", утверждают в стране-агрессоре, способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.

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