Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал серийный выпуск межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат".
Об этом пишет Медуза.
Первую партию до конца года отправят военным Ужурского ракетного соединения, которое дислоцируется в Красноярском крае.
Кроме того, идет подготовка к второму летно-конструкторскому испытанию "Сармата", Рогозин не стал уточнять, когда намечен пуск.
Первое испытание "Сармата" провели 20 апреля.
Напомним, "Сармат" – это межконтинентальная баллистическая ракета, которую РФ вынуждена максимально быстро поставить на вооружение для того, чтобы заменить советские ракеты шахтного базирования.
МБР РС-28 "Сармат", утверждают в стране-агрессоре, способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.
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