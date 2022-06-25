МБР РС-28 "Сармат", утверждают в стране-агрессоре, способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал серийный выпуск межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат".

Об этом пишет Медуза.

Первую партию до конца года отправят военным Ужурского ракетного соединения, которое дислоцируется в Красноярском крае.

Кроме того, идет подготовка к второму летно-конструкторскому испытанию "Сармата", Рогозин не стал уточнять, когда намечен пуск.

Первое испытание "Сармата" провели 20 апреля.

Напомним, "Сармат" – это межконтинентальная баллистическая ракета, которую РФ вынуждена максимально быстро поставить на вооружение для того, чтобы заменить советские ракеты шахтного базирования.

МБР РС-28 "Сармат", утверждают в стране-агрессоре, способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.

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