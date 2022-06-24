Ракета "Сармат" только в апреле прошла первый испытательный пуск.

Недавно Путин громко заявил, что первая баллистическая ракета "Сармат" встанет на боевое дежурство до конца 2022 года.

Журналисты проекта FreeДом рассказали, как президент РФ играет мышцами, используя "Сармат".

Встать на боевое дежурство - это пройти все испытания и быть принятым на вооружение. Но ракета "Сармат" только в апреле прошла первый испытательный пуск. Тогда же в Минобороны РФ заявили, что аналогов этой ракеты в мире нет.

На самом деле эта ракета одна из новейших в РФ. Но говорить об ее использовании рано, ведь она не прошла всего комплекса испытаний.

По словам экспертов, первые испытания "Сармата" начались в 2018 году, хотя планировались они изначально в 2016-м. То есть ракету не могли подготовить к полноценным испытаниям два года. И только пробный запуск одного "Сармата" осуществили в 2022-м. По словам экспертов, такие задержки были в первую очередь из-за большого количества технических недоработок ракеты.

Отмечается, что когда ракета закладывалась в проект, в ее составе была серьезная электронная база из иностранных компонентов. А на сегодня такого количества иностранных схем у РФ нет, поэтому говорить о серийном производстве "Сармата" не приходится.

Напомним, "Сармат" – это межконтинентальная баллистическая ракета, которую РФ вынуждена максимально быстро поставить на вооружение для того, чтобы заменить советские ракеты шахтного базирования.

Вас также могут заинтересовать новости: