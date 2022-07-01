Культуру приготовления украинского борща внесли в список нематериального культурного наследия организации, нуждающегося в срочной охране.

В Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) "дерусифицировали" украинский борщ.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила в Twitter.

"Украинский борщ дерусифицирован!" - написала Джапарова.

Она уточнила, что на внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО украинский элемент "Культура приготовления Украинского Борща" был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.

По словам Джапаровой, впервые в истории номинационное досье рассмотрено вне очереди из-за военных действий в Украине, которые происходят в реальном времени и реальной угрозы культурному элементу.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что "битва за борщ" началась еще до войны.

"И сколько бы Маша Захарова не рассказывала, что "книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить" и вообще наш борщ - это "проявление экстремизма и нацизма", это "проявление экстремизма" теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО. Но мы с удовольствием будем делиться борщом и его рецептами со всеми цивилизованными странами, да и с нецивилизованными тоже, чтобы у них было хоть что-то светлое, вкусное и украинское. Но помните и будьте уверены - как в войне за борщ, так и в этой войне мы победим", - написал он на своей странице в Facebook.

Справка УНИАН. Ранее в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была включена украинская петриковская декоративная роспись, казацкие песни Днепропетровской области, косовская рисованная керамика и орнек (орнамент).

Ранее на одном из брифингов спикер МИД РФ Мария Захарова назвала нежелание делиться борщом подтверждением "украинского нацизма".

"Нельзя делиться борщом, он должен принадлежать только кому-то одному, какому-то одному народу... А так, чтобы он был общим, нет", - заявила Захарова.

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