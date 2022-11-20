В службе по исполнению наказаний подчеркнули, что не получали ни от кого официальных документов о соответствующих экспертизах.

В Пенитенциарной службе Грузии прокомментировали заявление адвоката и матери экс-президента Михеила Саакашвили о том, что его могли отравить после ареста, на что указывают результаты экспертизы.

В службе по исполнению наказаний подчеркнули, что не получали ни от кого официальных документов, подтверждающих заявления о возможном отравлении Саакашвили во время содержания под стражей.

"Саакашвили находится под контролем в больнице, принимают необходимые медицинские меры. Для предотвращения дезинформации, призываем всех воздержаться от распространения непроверенной и необоснованной информации", - говорится в заявлении.

Видео дня

Возможное отравление Саакашвили

Адвокат Саакашвили заявил о получении результатов экспертизы, подтверждающих, что экс-президента могли отравить после ареста, и объясняют его проблемы со здоровьем.

По его словам, результаты экспертизы опубликуют через два дня, а на данном этапе он может сказать лишь о том, что в заключении есть список обнаруженных в организме Саакашвили ядовитых веществ. Мать Саакашвили Гиули Аласания сказала, что речь идет о повышенном содержании тяжелых металлов – ртути, бария, талия.

Михеил Саакашвили в Грузии

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии бывший президент был заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Саакашвили называл выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя - политическим заключенным.

Сразу после задержания экс-президент объявил голодовку, а 19 ноября согласился ее прекратить. Саакашвили утверждал, что во время пребывания под стражей его пытали. После длительной голодовки задержанный находился в тяжелом состоянии, и из-за этого его перевезли из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори.

В конце декабря Саакашвили снова перевезли в Руставское пенитенциарное учреждение №12.

В феврале этого года Украина официально признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении во время заключения в Грузии. А 30 июля адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что тот намерен уйти из политики.

8 ноября стало известно, что третий президент Грузии Михеил Саакашвили болен туберкулезом.

Вас также могут заинтересовать новости: