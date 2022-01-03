Это является условием прекращения бойкота и возвращения в парламент.

Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" готова прекратить бойкот и вернуться в парламент, если будет создана комиссия по расследованию дела экс-президента страны Михеила Саакашвили, который с 1 октября содержится в заключении за преступления, по которым он был осужден заочно.

Как сообщает сайт "Новости-Грузия", о таком условии журналистам сообщила член политсовета "Национального движения" Хатия Деканоидзе.

Деканоидзе прокомментировала заявление адвоката Георгия Мшвениерадзе, согласно которому Саакашвили считает важным создание в парламенте временной комиссии по расследованию его дела.

По мнению Деканоидзе, создание комиссии в парламенте важно на фоне упразднения Службы государственного инспектора.

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Как сообщал УНИАН, Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых – незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Саакашвили считает выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя политическим заключенным. Сразу после задержания Саакашвили объявил голодовку, которую 19 ноября согласился прекратить.

После длительной голодовки политик находился в тяжелом состоянии, и в связи с этим его перевезли из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори.

29 ноября Саакашвили впервые после задержания доставили в суд, где он заявил, что во время пребывания под стражей его пытали.