Адвокат третьего президента Грузии Валерий Гелбахиани заявил, что Михаил Саакашвили намерен уйти из политики.

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен уйти из политики.

Такое заявление сделал его адвокат Валерий Гелбахиани, сообщает Эхо Кавказа.

Адвокат объясняет его решение тем, что политику больше не интересно заниматься ею. Правозащитник отметил, что политический ресурс Саакашвили исчерпал себя и главной его задачей является сохранение своего здоровья и жизни после того, как политика задержали и доставили в тюрьму.

"Саакашвили больше не интересна политика. Его политический ресурс исчерпал свое, его повестка дня и задачи также поменялись. Его главная задача – это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти", - сказал он.

Напомним, Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии бывший президент был заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Саакашвили называл выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя - политическим заключенным.

Сразу после задержания экс-президент объявил голодовку, а 19 ноября согласился ее прекратить. Саакашвили утверждал, что во время пребывания под стражей его пытали.

После длительной голодовки задержанный находился в тяжелом состоянии, и из-за этого его перевезли из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори.

В конце декабря Саакашвили снова перевезли в Руставское пенитенциарное учреждение №12.

В феврале этого года Украина официально признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении во время заключения в Грузии.