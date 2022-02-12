Признание Саакашвили потерпевшим произошло с учетом того, что ему нанесен физический и моральный ущерб неправомерными действиями сотрудников правоохранительных органов Грузии.

Украина официально признала Михеила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении.

Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова написала в Facebook.

"Процессуальным руководителем Генеральной прокуратуры Украины во время досудебного следствия гражданина Украины, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили признан потерпевшим в соответствии со статьей 55 Уголовного процессуального кодекса Украины", - написала она.

По ее информации, 14 января 2022 года было начато производство по факту совершения преступления против Саакашвили, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного Кодекса Украины, а именно - превышение служебных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии во время содержания гражданина Украина Саакашвили.

Признание Саакашвили потерпевшим произошло с учетом того, что ему нанесен физический и моральный ущерб неправомерными действиями сотрудников правоохранительных органов Грузии.

"Указанный процессуальный статус дает основания Михеилу Саакашвили в дальнейшем воспользоваться своими правами как потерпевшего на разных стадиях уголовного производства в порядке, предусмотренном статьей 56 указанного Кодекса", - отметила Денисова.

Дело гражданина Украины Саакашвили и в дальнейшем находится на контроле Денисовой.

Обвинения против Саакашвили:

Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых - незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Саакашвили считает выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя политическим заключенным. Сразу после задержания он объявил голодовку, которую 19 ноября согласился прекратить.

После длительной голодовки политик находился в тяжелом состоянии, и в связи с этим его перевезли из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори.

29 ноября Саакашвили впервые после задержания доставили в суд, где он заявил, что во время пребывания под стражей его пытали.