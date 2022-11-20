Адвокат добавил, что нужны также дополнительные исследования для установления времени, когда могло произойти отравление.

Адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили заявил о получении результатов экспертизы, подтверждающих, что его после ареста отравили.

По словам адвоката, это объясняет проблемы Саакашвили со здоровьем, передает "Новости-Грузия".

"Все болезни, которые есть у Саакашвили, все симптомы могут быть вызваны этим отравлением. Он сам давно подозревал, что его отравили, иначе его болезни так не развивались бы", - заявил адвокат Валерий Гелбахиани.

По его словам, результаты экспертизы опубликуют через два дня, а на данном этапе он может сказать лишь о том, что в заключении есть перечень обнаруженных в организме Саакашвили ядовитых веществ. Мать Саакашвили Гиули Аласания сказала, что речь идет о повышенном содержании тяжелых металлов - ртути, бария, таллия.

Адвокат добавил, что нужны также дополнительные исследования для установления времени, когда могло произойти отравление - или это было еще в тюрьме, или после перевода в клинику "Вивамед", где Саакашвили находится последние несколько месяцев.

Представители грузинской власти пока не комментировали это заявление. Ранее во власти Грузии неоднократно говорили в ответ на заявления об утверждении о тревожном состоянии здоровья Саакашвили, что оно не вызывает особого беспокойства и он в клинике получает всю необходимую помощь.

Сторонников экспрезидента призывают на этой неделе выходить на протест с требованием перевода его на лечение за границу.

Михеил Саакашвили в Грузии

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии бывший президент был заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Саакашвили называл выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя - политическим заключенным.

Сразу после задержания экс-президент объявил голодовку, а 19 ноября согласился ее прекратить. Саакашвили утверждал, что во время пребывания под стражей его пытали. После длительной голодовки задержанный находился в тяжелом состоянии, и из-за этого его перевезли из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори.

В конце декабря Саакашвили снова перевезли в Руставское пенитенциарное учреждение №12.

В феврале этого года Украина официально признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении во время заключения в Грузии. А 30 июля адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что тот намерен уйти из политики.

8 ноября стало известно, что третий президент Грузии Михеил Саакашвили болен туберкулезом.

Вас также могут заинтересовать новости: