Китай пытается подготовить свою экономику к войне.

Китай изучает войну России против Украины в контексте подстройки экономики под санкции, которые вводят против агрессора.

По мнению директора Федерального бюро расследований США Кристофа Рэя, это может быть сигнализировать о возможных планах Пекина вторгнуться на Тайвань, пишет CNN.

"В то время как США наблюдают за войной и извлекают из нее уроки, Китай тоже...Урок, на котором Китай может сосредоточиться - это влияние санкций на российскую экономику", - сказал Рэй.

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Он пояснил, что китайское правительство начало принимать меры для смягчения своей экономики от потенциальных санкций. Рэй не исключает, что эти действия могут служить "ключом" к потенциальным будущим действиям КНР против Тайваня.

"Если бы они решили, например, попытаться силой захватить Тайвань, вы можете ожидать, что будет введено множество санкций. Поэтому тот факт, что китайцы тратят так много времени на смягчение своей экономики, мы называем такое поведение подсказкой", - подытожил директор ФБР.

Китай готовится к войне

В конце марта китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Китай начал подготовку к войне. Очевидной версией является план по захвату Тайваня.

Эти заявления также подтверждаются конкретными действиями. В этом году КНР заметно увеличила военный бюджет, делая ставку на развитие в первую очередь флота, авиакосмических и ядерных сил. Эти войска могут понадобиться в конфликте на море.

Аналитики ЦРУ убеждены, что Китай хочет быть готовым к войне против США до 2027 года.

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