Бюджет армии Китая растет существенно быстрее, чем китайская экономика.

Китай намерен увеличить расходы на армию, несмотря на вялые темпы экономического роста в стране. Об этом заявил премьер-министр Китая Ли Кецян, слова которого приводит Reuters.

В новом государственном бюджете, который был представлен сегодня, военные расходы Китая запланированы на уровне 1,55 трлн юаней (224 млрд. долларов США). Это на 7,5% больше, чем в прошлом году. Такой рост расходов заметно опережает рост китайской экономики.

Выступая перед китайским парламентом, Ли Кецян подчеркнул, что рост расходов на армию вызван необходимостью решать оборонительные задачи.

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Сингапурский эксперт Ли Минцзян в комментарии Reuters отметил, что опережающий рост военных расходов указывает на стремление Китая противостоять внешнему давлению в вопросе Тайваня.

"Китайские лидеры явно активизируют усилия по военной подготовке страны к встрече со всеми потенциальными вызовами безопасности, включая непредвиденные ситуации", – заявил он.

Эксперты полагают, что дополнительные расходы Китая будут направлены в первую очередь на развитие ядерного потенциала, военно-космических и морских сил.

Противостояние вокруг Тайваня

По данным ЦРУ, Китай активно готовится к потенциальной войне с США за контроль над Тайванем. Ориентировочная дата начала войны – 2027 год. Однако пока нет свидетельств, что решение о вторжении уже принято.

Новый виток китайско-американского противостояния из-за Тайваня начался летом 2022 года, когда спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси решила посетить остров. Китай расценил ее поездку как нарушение своего суверенитета и затеял масштабные военные учения вокруг Тайваня, больше похожие на блокаду.

После нескольких месяцев напряженности Пекин и Вашингтон договорились начать нормализацию отношений, но инцидент с китайским воздушным шаром над Америкой перечеркнул эти планы.

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