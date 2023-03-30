Китайское Минобороны уже анонсировало борьбу за "международную справедливость" вместе с Россией.

Правитель Китая Си Цзиньпин публично заявил о начале подготовки к войне, что должны "воспринимать всерьез" в остальном мире. Данное заявление прозвучало на специальном заседании парламента КНР, пишет Foreign Affairs.

Си Цзиньпин выступил с несколькими отдельными речами, посвященными подготовке к войне. В одном из выступлений он заявил генералам, что они могут "смело воевать". О какой именно войне говорил правитель Китая, не вполне ясно, но вполне очевидным будет предположить, что речь идет о битве за Тайвань против США и их союзников.

Издание отмечает, что эти заявления прозвучали на фоне резкого увеличения оборонного бюджета Китая в текущем году – до 7,2%. Также власти страны заявляли о планах сократить зависимость от продовольственного импорта.

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Между тем спикер Министерства обороны Китая Тан Кэфэй анонсировал "укрепление стратегических коммуникаций и координации" с российской армией. Его слова приводит агентство Reuters.

По его словам, две страны будут вместе работать над реализацией инициатив в области глобальной безопасности и "совместно защищать международную справедливость и законность".

В частности Тан пообещал совместные военные учения двух стран и совместное патрулирование морских акваторий и воздушного пространства.

Угроза китайско-американской войны из-за Тайваня

После поражения в китайской гражданской войне в 1949 году законное и всемирно признанное правительство Китайской Республики эвакуировалось на остров Тайвань, тогда как коммунистические повстанцы установили полный контроль над материковым Китаем и провозгласили создание Китайской Народной Республики.

С того времени китайские коммунисты считают власти Тайваня сепаратистами, а сам остров – неотъемлемой частью китайской территории. В свою очередь власти Тайваня считают коммунистов повстанцами, которые незаконно захватили власть в стране. Также тайваньское правительство рассматривает материковый Китай как свою законную территорию.

По данным ЦРУ, в последние годы Китай активно готовится к вторжению на Тайвань и возможной войне с США, если Вашингтон решит вступиться за островное государство. Предполагается, что война может разразиться в 2027 году.

Аналитики полагают, что война между США и Китаем обернется огромными потерями для обеих сторон, а сам Тайвань окажется в руинах и экономической депрессии.

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