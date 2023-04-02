Война в Украине, похоже, убедила китайцев в способности захватить Тайвань.

Власти Китая внимательно изучают ход войны в Украине, делая выводы из российских неудач и достижений. Эти знания могут пригодиться китайской армии в гипотетической войне за Тайвань. Об этом пишет The New York Times.

"В косвенной борьбе между двумя сверхдержавами на другом конце света Пекин видит источник бесценных уроков в области оружия, военной мощи, разведки и сдерживания, которые могут помочь ему подготовиться к собственным потенциальным войнам", – говорится в статье.

В первую очередь китайских военных аналитиков интересует, какие инновации и боевые тактики могут им пригодиться в возможной схватке за Тайвань.

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Авторы статьи изучили около 100 китайских исследовательских работ и публикаций в СМИ, в которых китайцы анализируют события в Украине. В частности Китай заинтересовали случаи применения российского гиперзвукового оружия для ударов по тыловым целям в Украине.

Также китайцы анализировали использование систем спутниковой связи Starlink украинскими войсками для координации своих действий и обхода российских попыток отключить украинскую связь. Китайские аналитики считают, что Пекин должен создать свой аналог Starlink и найти способ заглушить аналогичную систему противника.

Китайцам понравилось, что Кремль сумел сдержать Запад от прямого вмешательства в войну, начав размахивать своей ядерной дубиной. Китайцы считают, что им следует расширить свою ядерно-оружейную программу.

Главной проблемой российской армии китайские аналитики считают недостатки в логистике и системе обеспечения войск. При этом они отмечают, что Китай должен подготовиться к аналогичным вызовам, когда речь идет о "будущих морских переходах, захвате островов".

Издание отмечает, что изучение ошибок России может укрепить убежденность Китая в том, что ему по силам одержать победу в возможном конфликте за Тайвань.

"Официальный военный бюджет Китая в 225 миллиардов долларов почти в три раза больше, чем у России, а огромные производственные и технологические мощности Китая означают, что он может производить множество передовых беспилотников и другого оружия, которого не хватает российским вооруженным силам", – говорится в статье.

Еще один вывод, который китайцы, похоже, сделали из российско-украинской войны - это необходимость сохранить крупные сухопутные силы, а не сокращать их по мере развития авиации и флота.

"Великая держава должна поддерживать наземные силы разумного масштаба, иначе она потеряет свое преимущество на поле боя", — написал в этом году У Дахуэй, бывший военный исследователь, ныне работающий в Университете Цинхуа в Пекине.

Китай готовится к большой войне

В конце марта китайский правитель Си Цзиньпин открыто заявил, что Китай начал подготовку к войне. Он не стал вдаваться в детали, но очевидной версией является план по захвату Тайваня.

Эти заявления подтверждаются и конкретными действиями. Так, в этом году Китай заметно увеличил военный бюджет, делая ставку на развитие в первую очередь флота, авиакосмических и ядерных сил. Именно эти войска нужны в конфликте на море против США.

Кроме того, Си Цзиньпин принялся уничтожать "внутреннюю демократию" в Компартии. Ранее все стратегические решение китайская верхушка принимала коллективно, но сейчас Си превращается в единоличного диктатора.

Аналитики ЦРУ полагают, что Китай хочет быть готовым к войне против США к 2027 году.

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