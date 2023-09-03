Всего уже подтверждено 160 случаев инфицирования "болезнью легионеров".

В Подкарпатском воеводстве Польши число умерших в результате легионеллеза возросло до 19 человек, подтвердились два новых случая заражения.

Об этом свидетельствуют данные санитарно-эпидемиологической службы, информирует Polsat News. У всех умерших были сопутствующие заболевания.

Двух новых зараженных госпитализировали в прошлый четверг. Всего уже подтверждено 160 случаев инфицирования. Наибольшее количество больных зафиксировали в Жешуве - 107.

Видео дня

Что известно о вспышке "болезни легионеров" в Польше

За последние недели в Ряшеве (Жешуве), который расположен в 100 километрах от украинской границы и во время полномасштабной войны стал воротами для гуманитарной помощи и военных поставок, произошла вспышка "болезни легионеров" или легионеллеза – формы пневмонии, для которой характерны лихорадка, озноб, головная и мышечная боль, сухой кашель или спутанность сознания. Заражение этой болезнью, от которой умирают 5-15% пациентов, происходит при вдыхании инфицированного аэрозоля или через воду.

Польские власти подчеркивали, что заражение более 100 жителей Жешува, скорее всего, произошло из-за воды в системе водоснабжения. 28 августа государственный санитарный инспектор сообщил, что в четырех из девяти проб воды, отобранных на исследование 18 августа были обнаружены бактерии легионеллы. Еще более 100 взятых проб пока не исследованы.

Поиски источника заражения продолжаются. Агентство внутренней безопасности Польши выясняет, могла ли вспышка этой болезни быть актом саботажа, учитывая роль города как узла для поставок оружия НАТО в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: