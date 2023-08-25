От легионеллеза в Жешуве уже погибли семь человек, а 113 госпитализированы.

В городе Жешув на юге Польши зафиксирована вспышка "болезни легионеров" - опасного легочного заболевания. Агентство внутренней безопасности Польши выясняет, могла ли вспышка этой болезни быть актом саботажа, учитывая роль города как узла для поставок НАТО в Украину, сообщает Bloomberg.

По данным местных властей, от легионеллеза в Жешуве уже погибли семь человек, а 113 госпитализированы. Расследование направлено на исключение каких-либо внешних действий, которые могли привести к вспышке, заявил представитель служб безопасности Польши Станислав Зарын.

Местные власти проводят тесты и рассчитывают узнать источник вспышки в понедельник, сообщила RMF Ева Лениарт, глава правительства региона. По ее словам, заражение, скорее всего, произошло из-за воды в системе водоснабжения, и ситуация находится под контролем.

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Жешув, расположенный примерно в 100 километрах от украинской границы, стал воротами для гуманитарной помощи и военных поставок Запада с тех пор, как 18 месяцев назад Россия начала свое вторжение.

Город с населением около 200 000 человек является транзитным узлом для многих официальных лиц, направлявшихся в Киев, включая президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

Легионеллез - что это за болезнь

Легионеллез, или "болезнь легионеров" — это тип пневмонии, вызываемый бактериями легионеллы (L. pneumophila), которая в среднем приводит к смерти в 5-10% случаев. Против "болезни легионеров" существуют лекарственные препараты, но пока не имеется вакцины.

Заболевание протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, органов пищеварения. Люди могут заболеть, если вдыхают капли воды или глотают воду, содержащую бактерии.

Диверсионная деятельность России в Польше

Польские власти в этом году задержали как минимум 15 человек, обвиненных в шпионаже в пользу России. В марте в МВД заявили, что подозреваемые пытались сорвать поставки техники, оружия и помощи Украине.

СМИ сообщали, что Россия вербует диверсантов через интернет, отдавая предпочтение молодым людям в возрасте около 20 лет, а также беженцам, в том числе из Украины.

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