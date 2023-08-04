Он приехал в страну в 2021 году, когда Польша давала приют многим политическим беженцам из Беларуси.

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало очередного, уже шестнадцатого подозреваемого в участии в российской шпионской сети. Как сообщает издание Wgospodarce.pl, он является гражданином Беларуси.

"ABW задержала еще одного, уже шестнадцатого, подозреваемого в участии в российской шпионской сети. Белорус Михаил А. участвовал в разведке военных объектов и портов. Он также проводил пропагандистскую деятельность в пользу России. Его арестовали", - написал в Twitter глава Министерства внутренних дел и администрации Мариуш Каминский.

Отмечается, что 39-летний гражданин Республики Беларусь был задержан 1 августа. Он несколько лет проживал на территории РФ. В 2008-2010 годах работал в Москве, а затем переехал в Санкт-Петербург. В России отбыл шестилетний срок заключения.

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В Польшу он приехал в 2021 году и связался с координатором шпионской сети. Его задачами были разведка критической инфраструктуры, в том числе военных районов и объектов, а также морских портов, а также проведение диверсионной деятельности, направленной на дестабилизацию политической ситуации в Польше.

В пресс-службе Министерства внутренних дел Польши напомнили, что ранее по этому делу были задержаны 15 человек. Все они арестованы по решению суда.

Деятельность разоблаченной шпионской сети заключалась в разведке военных объектов и критической инфраструктуры в Польше, мониторинге и документировании транспортировки военной и гуманитарной помощи для Украины. Также группа должна была проводить подготовку к пусканию с рельсов поездов с гуманитарной помощью для Украины, поджогов имущества и автомобилей, избиения людей.

Члены группы также должны были вести пропагандистскую деятельность, направленную на разжигание настроений в Польше против украинского народа и помощи Украине со стороны Польши.

Российские шпионы в Польше

В начале июля в Польше разоблачили крупнейшую в истории страны разведывательную сеть РФ, которая была создана в начале 2023 года. Целью российских диверсантов, среди прочего, были диверсии на железной дороге против поездов, которые перевозят оружие и гуманитарную помощь в Украину.

В марте также сообщалось о ликвидации в Польше российской шпионской сети.

Польша приняла много белолрусов после незаконных президентских выборов

В 2020-2021 годах, после недемократических выборов, на которых одержал победу диктатор Александр Лукашенко, в Беларуси прошли акции проотеста. Однако силовики Лукашенко смогли подавить восстание.

Тогда Польша открыла границы для политических беженцев из Беларуси, предоставляя убежище всем, кто чувствовал давление из-за политических убеждений.

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