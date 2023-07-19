45-й президент США раскритиковал администрацию Джо Байдена

Дональд Трамп, который заявил о намерении участвовать в выборах президента США, заявил, что потребует от Европы компенсировать запасы оружия, которое США использовал для поддержки Украины в войне против России. Он снова обвинил нынешнего американского лидера в том, что он якобы тянет страну в Третью мировую войну.

"Менее чем три года назад я полностью восстановил вооруженные силы Соединенных Штатов и вывел Америку на такую сильную глобальную позицию. 29 месяцев спустя арсеналы пусты, запасы истощены, казначейство истощено, ряды военных пустеют, наша страна полностью унижена, и мы имеем коррумпированного, скомпрометированного президента, мошенника Джо Байдена, который тянет нас в Третью мировую войну", – заявил Трамп в своем предвыборном ролике.

Кроме того, он обвинил европейских союзников в слишком маленьком объеме военной помощи Украине и раскритиковал администрацию Байдена, что он не потребовал от Европы возмещения.

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"Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных в Украину. Они должны делать это уже сейчас, но Джо Байден слишком слаб, его не уважают, и он даже не может просить об этом", – указал американский политик.

Также он подверг критике решение передать на нужды ВСУ кассетные боеприпасы, заявив, что Байден тянет США "к Третьей мировой войне".

"Когда я вернусь в Белый дом, в первый же день мы вернемся к международной политике, которая ставит интересы Америки на первое место. Главный интерес Америки в Восточной Европе – мир и стабильность. Мы хотим, чтобы люди перестали умирать", – подытожил Трамп.

Выборы президента США в 2024 году - главные новости

В 2024 году в США состоятся очередные выборы президента. Джо Байден заявил, что возьмет участие в гонке от демократов. При этом в Республиканской партии за "кандидата" соревнуются 45-й президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший вице-президент Майк Пенс.

Стоит отметить, что Десантис отличился словами о "территориальном споре", говоря о войне в Украине, а Трамп неоднократно делал резкие возмутительные заявления, поддакивая российской пропаганде относительно войны в Украине. В то же время приверженцы Трампа пытались тормозить помощь для Киева, требуя контроль по оружию, которое уже передали.

В свою очередь Майк Пенс приезжал в Киев на встречу с Зеленским, чтобы подтвердить свою позицию.

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