Бывший вице-президент США заявил, что сейчас как раз самое время предоставить танки и другую технику Украине на фоне начала контрнаступления.

Бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон ДеСантис не осознают более широких последствий своего призыва по ограничению военной помощи Украине. Об этом заявил бывший вице-президент Майк Пенс в интервью Associated Press.

"При всем уважении, я думаю, бывший президент и губернатор Флориды просто не понимают национальной заинтересованности американцев в поддержке украинских военных в отражении российских военных в Украине", - сказал Пенс.

Бывший вице-президент, который призвал к серьезной помощи украинским военным, сказал, что стремление Соединенных Штатов держать Россию под контролем свидетельствует об их готовности также сдерживать военные амбиции Китая в Азии. "Не допустите ошибок, Китай наблюдает", - отметил Пенс.

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Вместе с тем, он не поддерживает размещение американских войск в Украине, что отражает консенсус кандидатов в президенты от Республиканской партии.

Описывая свою поездку в украинские города, подвергшиеся нападению РФ в начале войны, Пенс описал то, что, по его словам, было братской могилой, в которой были тела "более 500 безоружных мирных жителей, расстрелянных на улицах. Мужчины, женщины и дети".

"Я считаю, что нам нужно твердо стоять, быть сильными. Я собираюсь это сделать, тогда как другие могут уступить более популистским настроениям", - сказал Пенс.

Он подчеркнул, что сейчас как раз самое время предоставить танки и другую технику Украине на фоне начала контрнаступления для освобождения захваченных Россией территорий.

"Я имею в виду, что мы находимся в самом разгаре сезона боев. Украинцы делают успехи. Я действительно считаю, что нам следует обратить внимание на первую половину 20 века. Если мы не будем стоять в стороне, если мы не дадим украинским военным то, что им нужно для победы и отражения российского вторжения, я убежден, что вторая половина 21-го века будет гораздо больше похожа на первую половину 20-го века", - сказал Пенс.

Выборы президента США - заявления кандидатов об Украине

Напомним, Майк Пенс конкурирует с Дональдом Трампом и Роном ДеСантисом за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году.

Трамп заявил, что противодействие России в ее вторжении в Украину не является жизненно важным стратегическим интересом Америки. ДеСантис заявил, что "еще большее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не входит в число" жизненно важных национальных интересов Соединенных Штатов. Но после критики ДеСантис назвал президента России Владимира Путина военным преступником и потребовал привлечь его к ответственности. Он также отметил, что Россия была неправа, когда вторглась в Украину, когда оккупировала Крым, и не выиграет эту войну.

Процент американцев, которые считают, что США оказывают слишком большую военную помощь Украине, неуклонно рос под влиянием республиканцев с тех пор, как война началась в 2022 году, согласно опросу исследовательского центра Pew Research Center, опубликованному в прошлом месяце.

Согласно опросу, 44% республиканцев и сторонников республиканцев заявили, что США оказывают слишком большую военную помощь Украине, по сравнению с 40% и самым высоким показателем с момента вторжения России в феврале 2022 года.

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