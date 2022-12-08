Но, как отмечает издание, это не означает, что республиканцы, приближенные к Трампу, не сумеют эту меру ввести.

В комитете по иностранным делам Палаты представителей США отклонили предложение республиканцев о введении аудита военной помощи Украине 26 голосами против 22-х.

Эта мера требует, чтобы исполнительная власть передала Конгрессу все документы и сообщения, касающиеся помощи США Украине, не позднее "14 дней после даты принятия этой резолюции", пишет The Washington Post.

Но, как отмечает издание, это не означает, что республиканцы, приближенные к Трампу, не сумеют эту меру ввести. Автор резолюции Марджори Тейлор Грин пообещала еще раз внести на голосование свое предложение уже в январе, когда республиканцы получат большинство в Палате представителей.

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В самой республиканской партии отмечали, что данная мера не лишает Украину ни текущего, ни будущего финансирования. Это касается, скорее, прозрачности, заявлял конгрессмен от Теннесси Тим Берчетт.

В свою очередь, демократы настаивают на быстрой поставки Украине вооружения, в том числе способного защитить ее от ударов РФ по энергетике.

Соавторами резолюции были представители правых республиканцев.

Военная помощь США и настроения американцев

Президент США Джо Байден выделил Украине уже десятки миллиардов долларов помощи.

Западные СМИ пишут о падении поддержки Украины среди республиканцев. Согласно последнему опросу, только 55% республиканцев поддерживают отправку вооружения Украине вместо 68% в июле и 80% в марте.

США выделили 25 траншей военной помощи начиная с августа 2021 года. Пакет на 400 миллионов долларов, предоставленный в ноябре, включал дополнительное вооружение, боеприпасы и оборудование.

Соединенные Штаты также направляют 53 миллиона долларов на ремонт электрических систем Украины, которые в последние недели сильно пострадали от российских ракетных ударов.

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