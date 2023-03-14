В своем заявлении Десантис также критиковал других республиканцев, приверженных помощи Украине.

Фаворит Республиканской партии, возможный кандидат в президенты США на выборах 2024 года Рон Десантис выкатил целую порцию антиукраинских заявлений.

В интервью ярого украинофоба, ведущего Fox News Такера Карлсона, неоднократно оскорблявшего Зеленского и украинцев, Десантис назвал войну в Украине "территориальным спором".

По его мнению, военная помощь в обеспечении безопасности границ европейских стран – не в интересах США, цитирует слова топ-республиканца The New York Times.

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В своем заявлении Десантис также критиковал других республиканцев, приверженных помощи Украине. Политик добавил, что считает, что Байден делает для Украины слишком много, не имея четко определенной цели, и предпринимает действия, которые рискуют спровоцировать войну между США и Россией.

"Хотя у США есть много жизненно важных национальных интересов - обеспечение безопасности наших границ, преодоление кризиса боеготовности с помощью наших вооруженных сил, достижение энергетической безопасности и независимости, а также проверка экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая - они еще больше запутываются в территориальном споре между Украиной и Россией", - сказал Десантис.

Десантис добавил: "Мы не можем отдавать предпочтение вмешательству в эскалацию войны за границей защите нашей собственной родины, тем более что десятки тысяч американцев ежегодно умирают от наркотиков, контрабандой ввозимых через нашу открытую границу. А наши арсеналы оружия, имеющие решающее значение для нашей собственной безопасности, быстро истощаются".

Военная помощь США в войне Украины против России – настроения американцев

Согласно октябрьским соцопросам, 70% американцев (и республиканцев, и демократов) все еще выступали за поддержку Украины. Белый дом в своих заявлениях постоянно подчеркивает, что Соединенные Штаты будут поддерживать сопротивление украинцев "столько, сколько понадобится".

Палки в колеса начали ставить симпатизирующие Трампу республиканцы. Под видом требований контроля по отправленному оружию трамписты тормозят выделение Украине новых пакетов помощи.

Более того, сам Трамп делал резкие выпады против финансирования ВСУ, а в своем последнем выступлении и вовсе заявлял, что дал бы Путину возможность захватить "части Украины".

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