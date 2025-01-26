Президенту США предстоит решить ряд сложных задач, чтобы завершить войну в Украине.

Опасения относительно того, что президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины и пойти на болезненные для страны компромиссы, являются ошибочными. Более того, глава Белого дома намерен закончить войну в Украине уже к весне этого года.

Об этом рассказали инсайдеры британскому изданию The Independent.

"Тем, кто беспокоится об Украине, следует обратить внимание на присутствие Арахамии (лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии - УНИАН) на инаугурации. Это очень важный шаг, который показывает намерение Дональда Трампа обеспечить Украине хорошую сделку в конце этого процесса. Это должно успокоить нервы", - сказал один из анонимных источников журналистам.

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По его словам, Трамп серьезно относится к вопросу урегулирования войны в Украине. Он отметил, что перед этим президенту США предстоит решить ряд сложных задач, но глава Белого дома точно будет работать с президентом Украины Владимиром Зеленским, и в ближайшее время состоится официальная встреча.

"Зеленский не счел возможным поехать на инаугурацию сам, но он отправил своего второго номера, к которому относился с огромным уважением", - объяснил инсайдер.

В издании напомнили, что Арахамия присутствовал в ротонде Капитолия на инаугурации Трампа. Позже он рассказал украинским СМИ, что официальная украинская делегация может встретиться с президентом США уже в феврале.

Журналисты обратили внимание на то, что сейчас Трамп ведет "двойную игру" ради завершения войны между Украиной и Россией. В частности, он предупредил российского диктатора Владимира Путина о том, что США готовы и дальше оказывать военную поддержку Киеву, пока конфликт не будет закончен. В то же время президент США говорил о том, что и Зеленский "не ангел".

Такой подход отражает разногласия в собственной администрации Трампа по поводу войны и того, какой поддержки заслуживает Украина, подчеркнули журналисты. Тем не менее, президент США публично гооворил о том, что намерен завершить войну к весне.

Мирный план Трампа - важные новости

Ранее в The Times раскрыли, как президент США Дональд Трамп может переиграть российского диктатора Владимира Путина. В издании отметили, что судьба международной политики будет зависеть от того, смогут ли эти лидеры найти общий язык.

Кроме того, журналист и политический обозреватель Бен Марлоу рассказал, что Трамп может "сокрушить" экономику Путина и завершить войну в Украине. Он считает, что именно жесткие санкции, инициированные новой администрацией США, могут стать тем инструментом, который заставит Россию отступить.

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