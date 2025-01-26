Во время своего предыдущего срока Трамп первой посетил Саудовскую Аравию.

Дональд Трамп спрогнозировал, куда планирует совершить вой первый зарубежный визит в качестве президента США. Как пишет CNN, он рассказал журналистам на борту самолета Air Force One, что это могут быть либо Великобритания, либо Саудовская Аравия.

"Это может быть Саудовская Аравия. Может быть Великобритания. Традиционно это была Великобритания. Но в прошлый раз я отправился в Саудовскую Аравию, потому что они согласились купить товары США на сумму 450 миллиардов долларов. … Если бы это предложение было правильным, я бы сделал это снова", — сказал он.

Трамп также сказал, что намерен поговорить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером "в течение следующих 24 часов" и похвалил своего коллегу.

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Во время своего первого срока Трамп первой посетил Саудовскую Аравию в рамках своего турне по пяти странам Ближнего Востока и Европы.

Будущие международные визиты Трампа

Ранее СМИ сообщали, что Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в первые 100 дней своего пребывания в должности. По словам приближенных к Трампу людей, он также обсуждал с советниками возможную поездку в Индию.

Также после своей инаугурации 20 января Трамп заявил журналистам, что планирует встретиться с Путиным после того, как будут организованы переговоры. При этом, по его словам, "процесс уже идёт".

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