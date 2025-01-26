Судьба международной политики будет зависеть от того, смогут ли эти лидеры найти общий язык, и насколько их решения будут отвечать глобальным интересам.

Отношения Дональда Трампа с авторитарными лидерами давно вызывают оживленные обсуждения. От его похвалы Си Цзиньпину ("Я считаю его другом... Он сильный парень, жесткий парень") до взаимной симпатии с Ким Чен Ыном ("Я ему нравился... мне он очень понравился"). Однако больше всего внимания и догадок всегда вызывали его периодические взаимоотношения с Владимиром Путиным, пишет The Times.

С возвращением Трампа на должность, а также в контексте войны России против Украины, которая может приближаться к своему финалу, направление мировой политики в значительной степени будет зависеть от того, как Трамп и Путин будут взаимодействовать и смогут ли они найти общий язык. Возникает вопрос: какова истинная природа их отношений?

Первый президентский срок Трампа был отмечен многочисленными обвинениями в его связях с российской разведкой. Упоминались сомнительные финансовые операции, секс-скандалы в московском отеле и контакты его избирательного штаба с Кремлем. Однако даже расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, которое закончилось 448-страничным докладом, не смогло доказать, что Трамп находился под контролем Москвы.

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Как отметил один американский офицер контрразведки, "целое казалось гораздо меньшим, чем сумма его частей". Даже бывший российский разведчик признал: "Если бы он был нашим активом, мы бы сказали ему всегда смотреть на нас враждебно, чтобы никто не мог обвинить его в том, что он наш человек".

Неординарный подход Трампа к Путину лишь усиливал подозрения. Еще до выборов 2016 года, когда Путин назвал Трампа "очень колоритной личностью", будущий президент США выразил восхищение: "Для меня большая честь, когда меня хвалит человек, которого так высоко уважают в своей стране и за ее пределами".

Во время их пяти личных встреч отмечалась атмосфера близости. Например, в Хельсинки в 2018 году, после длительного разговора только с переводчиками, Трамп фактически встал на сторону Путина, заявив, что верит ему больше, чем ФБР, относительно вмешательства России в выборы.

Новая реальность

С возвращением Трампа к власти в мире формируется новая эра персоналистической политики. Как отметил представитель Европейской комиссии:

"Мы имеем дело с национальными интересами, договорами и прочим, но теперь нас просят разобрать значение каждой прихоти и случайного комментария Трампа".

Ожидается, что именно личные отношения Трампа с Путиным и Зеленским будут определять судьбу Украины. Кремль возлагает большие надежды на возвращение Трампа. Путин заявил: "Если бы его победу не украли в 2020 году, то, возможно, не было бы кризиса (войны - УНИАН) в Украине, который возник в 2022".

Более того, Кремль активно демонстрирует свою приверженность. Путин недавно направил Трампу видеообращение с поздравлением, подчеркивая его желание "предотвратить Третью мировую войну".

В Кремле рассматривают возможность сделки с Трампом, которая позволит России сохранить оккупированные территории в Украине, а также заблокирует ее вступление в НАТО. Однако, в отличие от своей предыдущей риторики, Трамп сейчас критически относится к Путину: "Он разрушает Россию".

Роль Зеленского

Личные отношения Трампа с Зеленским начались напряженно. В 2019 году Трамп пытался давить на Зеленского, чтобы тот расследовал дело семьи Байденов, что привело к импичменту. Но Зеленский стремится укрепить эти отношения.

На недавнем Всемирном экономическом форуме президент Украины обратился к Трампу, говоря: "Заметит ли президент Трамп вообще Европу". Это был очевидный сигнал для новой администрации США.

Как Трамп, так и Путин имеют сильное, но уязвимое эго. Однако есть риск, что Путин может неправильно оценить Трампа. Как отметил один российский чиновник: "Если Трамп почувствует, что его не уважают, он может действовать непредсказуемо. Спровоцируйте его, и этот может попытаться сжечь нас, просто чтобы проучить".

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, авторитетная британская газета The Times составила четыре наиболее вероятных сценария дальнейшего развития событий в российско-украинской войне. В частности британские журналисты считают возможным военное поражение Украины вследствие затягивания войны, мир на условиях значительных уступок Киева, прекращение огня без формального мира, или полноценное мирное соглашение, но без полной деоккупации украинских территорий.

Также мы рассказывали, что спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог публично подтвердил намерение США обвалить мировые цены на нефть, чтобы заставить Путина к переговорам.

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