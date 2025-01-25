Именно жесткие санкции, инициированные новой администрацией Трампа, могут стать тем инструментом, который заставит Россию к отступлению и завершению войны.

Президент США Дональд Трамп способен сокрушить экономику России и завершить войну в Украине, пишет в статье для The Telegraph журналист и политический обозреватель Бен Марлоу.

Через несколько часов после инаугурации Трампа, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, во время которого пообещали вывести сотрудничество Москвы и Пекина на "новую высоту".

Это стечение обстоятельств советник Кремля по иностранным делам Юрий Ушаков попытался объяснить как случайность: "Этот звонок никоим образом не был связан с инаугурацией Трампа", - заявил он. Однако возвращение решительного Трампа, который стремится восстановить американскую силу в мире, вызывает значительное беспокойство у Москвы и Пекина.

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На следующий день после инаугурации Трамп пригрозил Китаю пошлинами, назвав его "нарушителем", а Кремлю дал понять, что его ждут "большие проблемы", если война в Украине не будет остановлена.

Позже он ужесточил свои заявления, предупредив, что в случае затягивания конфликта "США будут вынуждены ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия экспортирует в Америку".

Введение санкций против Китая - это одно дело, но экономическое давление на Москву, которая продолжает войну у европейских границ, станет ярким доказательством восстановленной мощи США, отметил Марлоу.

Однако, как отмечают скептики, торговые связи между США и Россией являются минимальными. Однако в случае жесткого санкционного удара, направленного на чувствительные сектора, экономика Кремля может претерпеть критическое разрушение, что заставит Путина прекратить войну.

Российская экономика, хоть и демонстрирует определенную устойчивость, находится в серьезном кризисе. По мнению экономистки Александры Прокопенко, "этот имидж устойчивости является обманчивым", ведь финансовые резервы России постепенно исчерпываются.

Ее поддерживает экономист Тимоти Эш. Он заявляет, что "Россия должна платить огромные средства за критический импорт и предлагать скидки на свой экспорт", а инфляция и рост ставок центрального банка свидетельствуют о слабости экономики.

Дополнительное давление создает зависимость Москвы от доходов от продажи нефти и газа. Несмотря на заявления Европейского Союза об уменьшении импорта российского ископаемого топлива, реальность свидетельствует, что значительная часть газа в ЕС все еще поступает из России.

Более того, Россия использует теневой танкерный флот для обхода санкций. По словам экономиста Робина Брукса, "эти нефтяные танкеры являются ахиллесовой пятой Путина", и новые ограничения по этому флоту, введенные США и Великобританией, нанесли значительный удар по экономике РФ.

Чтобы нанести большее давление, санкции необходимо усилить. Представитель Украины Владислав Власюк отмечает, что ограничения можно расширить на страховые, крюинговые и финансовые компании, которые обслуживают теневой флот, а также другие секторы.

Хотя согласование условий мирного соглашения может длиться годами, первым шагом является прекращение огня. И именно жесткие санкции, инициированные новой администрацией Трампа, могут стать тем инструментом, который заставит Россию к отступлению и завершению войны, заключает автор.

Трамп - заявления о войне

Готовясь к возможным переговорам о прекращении войны в Украине, президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит отправлять американское оружие Киеву. Как пишут в колонке для издания The Washington Post генерал в отставке, глава Института изучения войны, который был заместителем начальника штаба армии США, Джек Кин и колумнист газеты Post и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Марк А. Тиссен, новый президент США прав. Чтобы обеспечить длительный мир, Штаты должны продолжать вооружать Украину, однако не за счет американских налогоплательщиков.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Трамп рассматривает возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов.

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