Рубио направил письмо в Конгресс, в котором сообщил, что он делегировал полномочия по управлению агентством Питеру Марокко.

Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио руководить Агентством США по международному развитию USAID после того, как Илон Маск пообещал закрыть его, пишет The Times.

Подтверждая свое назначение исполняющим обязанности директора, Марко Рубио обвинил специалистов USAID в том, что они не ответили на вопросы новой администрации Трампа относительно их финансирования и приоритетов.

"Такой уровень неповиновения делает невозможным проведение серьезной проверки", - сказал он журналистам во время визита в Сальвадор. "Это прекратится, и это закончится".

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Рубио сказал, что есть "много функций USAID, которые собираются продолжать", но это "должно быть согласовано с американской внешней политикой".

"USAID имеет историю своего рода игнорирования этого и решения, что они каким-то образом являются глобальной благотворительной организацией, отдельной от национальных интересов", - сказал он.

Охранникам было приказано не допускать сотрудников в главный офис USAID после его закрытия. Рубио направил письмо в Конгресс, в котором сообщил, что он делегировал полномочия по управлению агентством Питеру Марокко, который подготовил предварительные директивы по замораживанию иностранной помощи. Он проведет обзор и "потенциальную реорганизацию".

Веб-сайт USAID недоступен после того, как в воскресенье Маск, возглавляющий инициативу президента Трампа по сокращению расходов, заявил, что закроет отдел, который управляет более 72 миллиардами долларов во всем мире.

Трамп уточнил, что Маск "не может делать и не будет делать" ничего без "нашего одобрения", но добавил, что считает, что агентство было захвачено "радикалами".

"Мне нравится эта концепция, но они оказались радикальными левыми сумасшедшими", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в понедельник.

Маск публикует многочисленные примеры иностранной помощи, которую он считает абсурдной, говоря, что менее 10% ее расходов идет людям, которые в ней нуждаются. Он заявил в понедельник, что он говорил с Трампом об агентстве помощи и развития, и "он согласился, что мы должны его закрыть".

Помощь от USAID

USAID является крупнейшим в мире донором с более 10 000 сотрудников, который предоставил 42 процента всей гуманитарной помощи, которую ООН отслеживала в прошлом году. В 2023 году USAID выделил 72 миллиарда долларов помощи, в частности на охрану здоровья женщин в зонах конфликта, доступ к чистой воде, лечение ВИЧ/СПИДа, энергетическую безопасность и борьбу с коррупцией.

Полевые больницы в тайских лагерях для беженцев, разминирование в зонах боевых действий и лекарства для лечения миллионов людей, страдающих от таких заболеваний, как ВИЧ, являются одними из программ, которым грозит закрытие.

После Украины, которая получила $16 млрд, Эфиопия получила самую большую помощь в $1,7 млрд в 2023 финансовом году. Более 1 миллиарда долларов было выделено USAID в Иордании, Афганистане и Сомали. Конго, Сирия, Нигерия, Йемен и Южный Судан получили от 740 до 936 миллионов долларов помощи.

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