По словам Маска, эту идею поддержал лично Трамп.

Сегодня, 3 февраля, штаб-квартира Агентства США по международному развитию (USAID) в Вашингтоне была закрыта. Сотрудникам поручили работать из своих домов, сообщает The Guardian.

Отмечается, что работников штаб-квартиры USAID в Вашингтоне предупредили о том, что им не нужно приходить на работу поздно вечером в 2 февраля в рассылке по электронной почте. В издании уточнили, что оно исходило от "высшего руководства".

Журналисты обратили внимание на то, что это произошло менее чем через сутки после того, как два высокопоставленных сотрудника службы безопасности USAID были отстранены от работы за то, что пытались помешать представителям Департамента правительственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, получить доступ к закрытым частям здания.

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Кроме того, сегодня Маск написал в соцсети, что президент США Дональд Трамп согласился с его предложением закрыть USAID. Сам миллиардер неоднократно называл агентство "преступной организацией".

"На самом деле я несколько раз уточнял у него (Дональда Трампа - УНИАН): "Ты уверен?". И вот мы его закрываем", - сказал Маск журналистам.

В издании поделились, что демократы и некоторые другие американские политики осудили действия Маска и администрации Трампа. Они считают, что президент США и его помощники действуют слишком радикально.

Также представители DOGE получили доступ к очень важной базе данных казначейства США и системе федеральных платежей. В издании подчеркнули, что этот неофициальный департамент даже не имеет утвержденного Конгрессом мандата.

По данным журнала Wired, команду DOGE возглавляет группа из шести "молодых и неопытных" инженеров в возрасте от 19 до 24 лет. Более того, один из них даже еще не закончил обучение в колледже.

В издании отметили, что решение нового министра финансов Скотта Бессента предоставить DOGE полный доступ к личным данным миллионов американцев, а также к информации о государственных подрядчиках, часть из которых напрямую конкурирует с бизнесом Маска, вызвало опасения по поводу конфликта интересов.

"Никто не избирал Илона Маска. Когда Дональд Трамп позволит Маску получить доступ к личной информации людей и прекратит финансирование правительства, республиканцы в Вашингтоне также будут отвечать за последствия", - написала на своей странице в соцсети X сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Источники рассказали журналистам, что Трамп и Маск собираются объединить USAID с Госдепартаментом. Тем не менее в Белом доме официально еще не подтвердили эту информацию.

Закрытие USAID - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Агенством США по международному развитию (USAID) руководила "кучка радикальных сумасшедших". Он подчеркнул, что вскоре будет принято решение о будущем этой структуры.

Кроме того, миллиардер Илон Маск объявил, что готовит закрытие USAID. Крупнейший в мире донор оказался на грани закрытия после аудита, который начал департамент, возглавляемый гендиректором Tesla и SpaceX.

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