USAID также является одним из крупнейших доноров Минцифры.

Украинский офис USAID приостановил финансирование всех программ и проектов после соответствующего решения администрации Дональда Трампа. В 2024 бюджетном году на программы в Украине было выделено более 5 миллиардов долларов – больше всего средств, а именно 4,2 млрд долларов, ушло на правительственные программы.

"В 2024-м часть макрофинансовой помощи США Украина получила через USAID. А именно $3,9 млрд, которые поступили в государственный бюджет 5 августа 2024 года как часть большого пакета поддержки Украины в $60 млрд", – пишет Forbes.

Издание отмечает, что решение Белого дома о приостановлении финансирования не повлияет на государственный бюджет Украины и расходы Минфина.

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Также USAID выделяло средства на энергетику. В частности, за время полномасштабной войны РФ против Украины агентство предоставило "Укрэнерго" поддержку техникой и оборудованием на почти $130 млн. Точных данных по проектам в сфере энергетики нет, но известно, что за прошлый фискальный год USAID выделило четверть миллиарда долларов на энергопроекты в Украине.

650 млрд долларов было направлено на гуманитарную помощь. В то же время на направление "Экономическое развитие", которое оказывает поддержку в частности агросектору, в прошлом году было выделено $140 млн. 58 млрд долларов было выделено на направление "Здравоохранение и население".

Отмечается, что USAID также является одним из крупнейших доноров Минцифры. Есть по меньшей мере 30 услуг, сервисов и продуктов, разработанных при поддержке агентства. Речь идет, в частности, о портале "Дія".

Замораживание финансирования проектов USAID

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился приостановить на 90 дней предоставление иностранной помощи для проведения аудита на соответствие политике нового главы Белого дома.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, комментируя этот вопрос, заявила, что пауза в финансировании не может не смущать, но это "не первое и не последнее испытание, которое мы должны преодолеть". Она отметила, что в ближайшее время должны начаться предметные консультации с нашими американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк говорит, что после аудита финансирования США, вероятно, возобновят финансирование гуманитарных проектов в Украине. По его словам, Украина вынуждена обращаться к другим партнерам, чтобы возобновить финансирование программ: в частности поддержки детей, ветеранов, инвалидов, социальных программ.

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