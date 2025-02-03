Крупнейший в мире донор оказался на грани закрытия после аудита, который начал департамент, возглавляемый Маском.

Миллиардер Илон Маск, который в администрации президента США Дональда Трампа отвечает за эффективность правительства (DOGE), заявил, что они работает над закрытием американского агентства помощи иностранным государствам USAID, передает Reuters.

Во время встречи, в которой участвовали бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами и сенаторы-республиканцы Джонни Эрнст и Майк Ли, Маск сказал, что DOGE работает над закрытием Агентства США по международному развитию (USAID).

"Это не подлежит ремонту", - сказал Маск, добавив, что президент Трамп соглашается, что его следует закрыть.

Видео дня

В воскресенье агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа уволила двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности в USAID в течение выходных после того, как они попытались помешать представителям DOGE получить доступ к закрытым частям здания, сообщили три источника.

USAID является крупнейшим в мире донором. В 2023 финансовом году США выделили 72 миллиарда долларов помощи по всему миру на все: от здоровья женщин в зонах конфликта до доступа к чистой воде, лечения ВИЧ/СПИДа, энергетической безопасности и борьбы с коррупцией. Она предоставила 42% всей гуманитарной помощи, которую отслеживала ООН в 2024 году.

В субботу веб-сайт USAID все еще был оффлайн, и некоторые пользователи не могли получить к нему доступ в воскресенье. Штат USAID насчитывает более 10 000 человек.

Трамп приказал глобально заморозить большую часть внешней помощи США в рамках своей политики "Америка прежде всего", которая уже вызвала шок во всем мире. Полевые госпитали в тайских лагерях для беженцев, разминирование в зонах боевых действий и лекарства для лечения миллионов людей, страдающих от таких заболеваний, как ВИЧ, являются одними из программ, которым грозит ликвидация.

Говоря шире о сокращении расходов США и мошенничестве, Маск оценил, что администрация Трампа может сократить 1 триллион долларов из дефицита США в следующем году.

Он утверждал, например, что "профессиональные иностранные мошеннические группы" воруют огромные суммы денег, выдавая или создавая поддельных цифровых граждан США.

Маск не предоставил никаких доказательств в поддержку своего заявления о мошенничестве и не объяснил, как он достиг суммы в 1 триллион долларов.

Онлайн-чат произошел на фоне беспокойства относительно доступа Маска к системе казначейства, о которой впервые сообщила New York Times, которая направляет более 6 триллионов долларов в год в виде платежей от имени федеральных агентств и содержит личную информацию миллионов американцев, которые получают гарантийные выплаты, возмещение налогов и другие средства от правительства.

Демократ Питер Уэлч, член финансового комитета Сената, потребовал объяснить, почему Маск получил доступ к платежной системе.

"Это грубое злоупотребление властью со стороны неизбранного бюрократа, и это показывает, что за деньги можно купить власть в Белом доме Трампа", - сказал Уэлч в заявлении, отправленном по электронной почте.

Маск имеет поддержку Трампа:

"Он сильно экономит. Иногда мы не соглашаемся с этим и не идем туда, куда он хочет. Но я думаю, что он прекрасно выполняет свою работу. Он умный парень. Очень умный. И он очень любит сокращение бюджета нашего федерального бюджета".

Команда Маска получила доступ или взяла под контроль многочисленные государственные системы.

Агентство Reuters в пятницу сообщило, что помощники Маска, которым поручено управлять правительственным агентством кадров США, заблокировали карьерных государственных служащих от компьютерных систем, которые содержат личные данные миллионов федеральных служащих, по словам двух чиновников агентства.

С момента вступления в должность 11 дней назад Трамп начал массовую реорганизацию правительства, уволив и отстранив сотни государственных служащих в своих первых шагах к сокращению чиновничьего аппарата и установления большего количества лояльных людей.

Другие новости о USAID

Ранее УНИАН сообщал, что в 2024 году Украина получила от USAID почти $5,5 млрд. Больше всего средств, а именно 4,2 млрд долларов, ушло на правительственные программы.

Кроме того, в ОП отреагировали на раннее приостановление финансирования USAID. "Да, это неожиданная и неприятная новость: и для власти, и для общественного сектора. Но, это не первое и не последнее испытание, которое мы должны преодолеть", - отметила заместитель руководителя Офиса президента Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: