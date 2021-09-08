Боевики "Талибана" продолжают нарушать свое же обещание о соблюдении прав женской части населения страны.

Талибы ввели для женщин, живущих в Афганистане, новый запрет. Он распространяется на занятия спортом.

Об этом пишет The Guardian.

По словам заместителя главы комиссии "Талибана" по культуре Ахмадулла Васика, женщинам запретят заниматься любым видом спортом, который "обнажает их тело", в том числе и спортсменкам из национальных сборных.

"Я не думаю, что женщинам будет разрешено играть в крикет, потому что в этом нет необходимости. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которых их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эпоху СМИ будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, в котором будет видно их лицо и тело", - заявил Васик.

Читайте такжеТалибы слезоточивым газом и стрельбой в воздух разгоняли акцию женщин в Кабуле (фоторепортаж)При этом он указал, что женщинам можно выходить на улицу только в случае резкой необходимости, но спорт к этому не относится.

Захват Афганистана талибами и ущемление прав женщин

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана.

Между 1996 и 2001 годами талибы практиковали версию шариата, которая включала забивание женщин камнями за супружескую измену, ампутацию конечностей за кражу и запрет девушкам посещать школу после 12 лет. В этот же раз талибы пообещали, что права женщин будут соблюдать, в том числе они смогут остаться в правительстве.

Вопреки увещеваниям об обеспечении прав женщин, боевики "Талибана" посреди улицы застрелили женщину за нарушение законов ислама. А 25 августа запретили женщинам работать и обязали их оставаться дома.

1 сентября появилась информация о том, что талибы передумали и запретили женщинам занимать посты министров. Кроме того, в школах и университетах стали делить классы на женскую и мужскую половины.

7 сентября талибы убили беременную женщину-полицейскую на глазах у ее семьи.

Автор: Анастасия Горбачева