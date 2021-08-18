Жительницу деревни застрелили за нарушение законов шариата.

Вопреки увещеваниям об обеспечении прав женщин в захваченном Афганистане, боевики "Талибана" посреди улицы застрелили женщину за нарушение законов ислама.

Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел 17 августа в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. В соцсетях распространили фото с места событий. На снимке женщины лежит в луже крови, а вокруг нее сидят родители и другие жители поселка.

Подробности произошедшего не раскрываются. Известно лишь, что жертва вышла в люди без паранджи, то есть нарушила законы шариата.

Читайте такжеВ Афганистане талибы забили насмерть многодетную мать прямо на глазах ее детейКроме того, журналисты пишут, что боевики установили контрольно-пропускные пункты по всему Кабулу и избивают горожан, которые пытаются добраться до аэропорта и покинуть страну.

Кроме того, талибы постоянно обходят окрестности афганской столицы в поисках людей, помогавших войскам США, и расспрашивают местных жителей, знают ли они таких.

Ситуация в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Автор: Станислав Кожемякин