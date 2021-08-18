Вопреки увещеваниям об обеспечении прав женщин в захваченном Афганистане, боевики "Талибана" посреди улицы застрелили женщину за нарушение законов ислама.
Об этом сообщает Fox News.
Инцидент произошел 17 августа в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. В соцсетях распространили фото с места событий. На снимке женщины лежит в луже крови, а вокруг нее сидят родители и другие жители поселка.
Подробности произошедшего не раскрываются. Известно лишь, что жертва вышла в люди без паранджи, то есть нарушила законы шариата.
Читайте такжеВ Афганистане талибы забили насмерть многодетную мать прямо на глазах ее детейКроме того, журналисты пишут, что боевики установили контрольно-пропускные пункты по всему Кабулу и избивают горожан, которые пытаются добраться до аэропорта и покинуть страну.
Кроме того, талибы постоянно обходят окрестности афганской столицы в поисках людей, помогавших войскам США, и расспрашивают местных жителей, знают ли они таких.
Ситуация в Афганистане
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.
Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.
15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.