Представитель талибов в комментарии журналистам назвал практику разделения "полностью приемлемой".

В Афганистане студенты начали возвращаться к занятиям в учебных заведениях, впервые после прихода талибов к власти. Но учебный процесс теперь организован по-новому.

Как сообщает Reuters, в некоторых случаях классы разделяют на две половины с помощью штор и перегородок. Одна половина предназначена для юношей, вторая – для девушек.

Преподаватели и студенты университетов крупнейших городов Афганистана (Кабула, Кандагара и Герата) рассказали журналистам о практике сегрегации в учебных заведениях. Теперь девушек отсаживают в классе, проводят для них отдельные занятия, или допускают лишь в определенные части кампусов.

Одна из студенток рассказала журналистам, что девушек и юношей рассаживали в классе отдельно еще до прихода Талибана к власти, но до физического разделения помещений дело не доходило. Девушка пожаловалась, что в страну возвращаются порядки 20-летней давности.

В распоряжении журналистов оказался документ, регламентирующий проведение занятий в вузах. В их числе — обязательное ношение хиджабов и отдельные входы для студенток. Преподавательницам разрешается обучать только женщин. В классах женщин следует обучать отдельно от мужчин или, по крайней мере, разделять кабинет физически.

Не совсем ясно, насколько данный документ отражает официальную позицию Талибана. Однако представитель талибов в комментарии журналистам назвал практику разделения "полностью приемлемой". По его словам, с учетом ограниченных человеческих ресурсов Афганистана, будет лучше позволить преподавателям читать лекции для "обеих половин класса".

Мировое сообщество внимательно следит за ситуацией с правами женщин в Афганистане. В период предыдущей эпохи правления Талибана женщинам запрещали получать образование и выходить из дому без сопровождения мужчины, а за нарушение запретов могли наказать физически.

В этот раз представители Талибана заверяют, что предоставят женщинам права "в рамках ислама", но что именно под этим подразумевается – неясно.

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Власть Талибана в Афганистане

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул и объявили, что взяли под контроль всю страну.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие.

Талибы изначально призвали общество к порядку, чиновникам порекомендовали возвращаться на рабочие места. Однако вскоре в стране начались жестокие расправы над силовиками и гражданами, работавшими с предыдущей властью, а также над журналистами и переводчиками.

Автор: Дмитрий Захаров