"Музыка запрещена в исламе", - отметил пресс-секретарь движения, захватившего власть в стране.

Радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, намерено запретить публичное исполнение музыки в стране.

Об этом в интервью The New York Times рассказал официальный представитель созданного талибами Исламского Эмирата Афганистана Забихулла Муджахид. Он также является вероятным кандидатом на пост министра культуры.

Как отмечает издание, хотя Муджахид старается представить "Талибан" в образе довольно терпимого движения, он подтвердил, что одно ограничение определенно станет частью жизни страны при режиме талибов - в Афганистане будет запрещено публично исполнять либо слушать музыку.

"Музыка запрещена в исламе", - сказал Муджахид.

В то же время, по его словам, новые власти надеются, что смогут убедить граждан соблюдать эту норму, не прибегая к силе.

Читайте также"Никто не знает, каковы шансы дожить до нового утра": стало известно, как живет захваченный талибами Кабул"Мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей (не нарушать правило о музыке - УНИАН), вместо того чтобы оказывать на них давление", - добавил представитель "Талибана".

Эвакуация из Афганистана, захваченного талибами

В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение "Талибан" стало захватывать города в стране. После того как талибы зашли в Кабул тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана.

Вопреки обещаниям соблюдать права женщин боевики "Талибана" уже запретили им работать и обязали оставаться дома.

25 августа министерство иностранных дел Украины заявило, что после трех эвакуационных украинских рейсов на территории Афганистана остаются еще около 90 украинцев.

Сообщалось, что движение "Талибан" запретит эвакуацию иностранных граждан из Кабула после 31 августа, а также требует, чтобы эвакуационная миссия иностранных военных из Афганистана завершилась до 31 августа, как ранее обещал Джо Байден.

В результате взрывов возле аэропорта в столице Афганистана Кабуле погибли более 100 человек.

Автор: Катерина Комолова