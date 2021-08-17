Когда талибы контролировали Афганистан, женщин били камнями, не разрешали выходить на рынок без мужчин и запрещали учиться после 12 лет.

В рамках объявленной талибами "всеобщей амнистии" женщины смогут оставаться в правительстве.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на AP.

"Исламский Эмират не хочет, чтобы женщины становились жертвами... Они должны быть в (структуре) правительства, согласно с законом шариата", – заявил член комиссии по вопросам культуры от боевиков движения "Талибан" Енамулл Самангани.

Он добавил, что структура правительства "не совсем понятна, но, учитывая опыт, должно быть полностью исламское руководство, и все стороны должны присоединиться".

Читайте такжеВ Кабуле остались только посольства России, Китая и ПакистанаПереговоры с несколькими официальными лицами афганского правительства, а также бывшими президентами, продолжаются. Местопребывание последнего главы государства остается неустановленным.

Официальный представитель, непосредственно информированный о переговорах, сообщил агентству, что Амир Хан Муттаки, высокопоставленный лидер талибов, прибыл в Кабул из Катара.

Между 1996 и 2001 годами талибы практиковали версию шариата, которая включала забивание женщин камнями за супружескую измену, ампутацию конечностей за кражу и запрет девушкам посещать школу после 12 лет.

Ситуация в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступают на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Автор: Яна Ставская