Семья погибшей требует найти убийц и привлечь их к ответственности.

Боевики афганской группировки "Талибан" убили беременную женщину-полицейского на глазах у ее семьи.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на родственников погибшей.

Инцидент произошел на минувших выходных в провинции Гор, расположенной в центральной части страны. До смерти Негар Масуми работала в местной тюрьме и находилась на восьмом месяце беременности.

Сын убитой Мохаммад Ханиф рассказал, что талибы вошли в дом их семьи, вывели его и его братьев на улицу и связали.

"Они убили нашу мать на наших глазах. Они ее зарезали", - сказал Ханиф.

Читайте также"Талибан" запретил женщинам быть министрами в АфганистанеПоскольку его мать была беременна, мужчина обвинил боевиков в двойном убийстве. Он призвал правительство найти убийц и привлечь их к ответственности, пригрозив в противном случае "взять закон в свои руки".

В "Талибане" эти обвинения отрицают.

"Ее убили не моджахеды Исламского эмирата. Вероятно, инцидент произошел на почве личной неприязни", - сказал официальный представитель группировки Билал Карими.

По его словам, боевики начали расследование произошедшего и в скором времени представят его результаты.

Напомним, что 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. А 30 августа США заявили о завершении вывода своего военного контингента.

Автор: Станислав Кожемякин