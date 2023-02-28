Партия "Шор" подстрекала тысячи граждан Молдовы выйти в центр города и выразить несогласие с действиями правительства.

Сторонники взглядов Кремля во вторник, 28 февраля, организовали масштабные протесты в центре Кишинева (столица Молдовы) с целью дестабилизировать ситуацию в стране. Накануне в Киеве также произошла стычка между представителями субкультуры ЧВК "Редан", которая ведет свои истоки из России.

По данным Newsmaker, пророссийская партия "Шор" подстрекала тысячи граждан Молдовы выйти в центр города - главным лозунгом демонстрантов стало требование к правительству Молдовы компенсировать им коммунальные расходы за газ, отопление, электричество и другие коммунальные счета за период декабря-февраля текущего года.

Сообщается, что толпа собралась от имени представителей "Движения для народа", куда входят сторонники партии "Шор" и PACE, под стенами здания Академии наук, находящегося в центре города.

По данным издания, организаторы протеста попытались обвинить местные правоохранительные органы в умышленных попытках помешать демонстрантам принять участие в протесте.

Со своей стороны в полиции Молдовы заявили, что такие заявления не имеют ничего общего с действительностью. Правоохранители отметили, что остановили лишь ограниченное количество автобусов с демонстрантами из-за нарушения соблюдения технических норм внутри транспорта.

Из-за этого автострада к северу от города возле населенного пункта Ставчены была полностью заблокирована, пишут СМИ. Также из-за действий митингующих общественное движение в центре Кишинева - парализовало.

Партия "Шор" и ее связь с РФ

Партия "Шор" - политическое молдавское движение, которое было сформировано в 1998 году. До 3 октября 2016 года партия носила название Общественно-политическое движение "равноправие", но уже 25 сентября в рамках очередного съезда партия получила текущее название "Шор".

В Молдове члены "Шор" известны своими пророссийскими взглядами и поддержкой полномасштабного вторжения на территорию Украины со стороны Владимира Путина. Известно, что после 24 февраля 2022 года ее представители отметились визитом в Москву для налаживания отношений с руководством РФ.

Сейчас представители партии регулярно участвуют в организации митингов против действующей власти Молдовы. Также известно о связях партии "Шор" с ФСБ РФ.

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