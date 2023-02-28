Их уже объявили нежелательными лицами.

Из Молдовы выдворили иностранцев, связанных с диверсионными центрами за пределами страны.

Как сообщают в Службе информации и безопасности Молдовы, двоих мужчин задержали 27 февраля. Иностранцы были обучены деятельности по сбору информации для дестабилизации внутренней ситуации в стране с провоцированием насильственного изменения конституционного строя.

Притворяясь простыми туристами, мужчины тайно координировались с группой лиц, связанных с "заговорщической сетью зарубежных экспертов по политтехнологиям и социальной инженерии".

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В службе отмечают, что иностранцы инициировали комплекс информационно-диверсионных действий по обследованию мест вблизи государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры, а также активно мониторили общественно-политические процессы и акции протеста, организованные в столице определенными политическими силами.

Мужчин объявили нежелательными лицами сроком на 10 лет и выдворили их с территории Молдовы.

Ситуация в Молдове

Как известно, Украина сообщила властями Молдовы о том, что у Кремля есть планы по захвату власти их стране. Президент Майя Санду официально заявила, что оккупанты намерены совершить государственный переворот в Молдове.

По данным CNN, сейчас власти Молдовы предупреждают Запад, что их страна может стать следующей целью российского диктатора.

Недавно премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что Приднестровье необходимо демилитаризировать.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ВСУ готовы помочь Молдове с Приднестровьем, если Россия откроет там новый фронт.

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