Этот эпизод ошеломил американских военных, которые наблюдали за видео с дрона в оперативном центре на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Высокопоставленный военный чиновник США сообщил, что американский беспилотник MQ-9, который был сбит российским Су-27 над Черным морем, утром 14 марта вылетел со своей базы в Румынии для запланированной разведывательной миссии, которая обычно длится примерно 9-10 часов.

Как сообщает NYT, хотя дроны, известные как Reapers, могут нести ракеты Hellfire, этот беспилотник был безоружным и вел наблюдения примерно в 120,7 км к юго-западу от Крыма.

Reaper имеет складные камеры и другие датчики, которые могут наблюдать за оккупированным Россией Крымом из международного воздушного пространства. Но именно эта миссия оказалась опасной.

Видео дня

Российские Су-27 неоднократно приближались к Reaper и сбрасывали на него топливо, по-видимому, пытаясь загрязнить камеры дрона или повредить другие датчики, сказал американский чиновник.

"Этот эпизод ошеломил американских военных, которые наблюдали за видео с дрона в оперативном центре на авиабазе "Рамштайн" в Германии", - говорится в статье.

Издание сообщает, что высокопоставленные чиновники США в течение нескольких месяцев беспокоились, что какой-то инцидент над Черным морем, в том числе недосказанность, может привести к конфронтации.

Инцидент с американским беспилотником и российским Су-27 над Черным морем

14 марта российский истребитель Су-27 врезался в беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США над Черным морем, когда тот выполнял разведку в международном воздушном пространстве.

Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби назвал инцидент с дроном MQ-9 Reaper "опасным и непрофессиональным".

В Минобороны России утверждают, что их истребитель Су-27 не сбивал американский разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper. Мол, дрон "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью" Черного моря.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал провокацией разведывательную миссию американского беспилотника над Черным морем. "Разведывательная миссия американского БПЛА MQ-9 над Черным морем является провокацией. Россия не применяла оружие против беспилотника США над Черным морем", - сказал он.

В США заявили, что принимают меры, чтобы сбитый над Черным морем беспилотник MQ-9 Reaper не попал в чужие руки.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что вместо уничтоженного дрона Штаты отправили другой беспилотник, и он "продолжает свою работу".

В ситуации с сбоем БПЛА MQ-9 Reaper нет ничего, что бы вызвало эскалацию в отношениях США и России, считают в Институте изучения войны.

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