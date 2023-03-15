Обе страны избегают прямого конфликта.

В ситуации со сбитием БПЛА MQ-9 Reaper нет ничего, чтобы вызвало эскалацию в отношениях США и России, считают в Институте изучения войны (ISW).

По словам экспертов, президенты обоих стран "сохраняют за собой свободу выбора того, как реагировать на такие инциденты".

"Учитывая неоднократные обещания президента Джо Байдена избегать вовлечения американских войск в прямой конфликт с Россией, а также явное и неоднократно демонстрируемое Кремлем нежелание вступать в войну с НАТО, нет причин, чтобы подобные инциденты вызывали опасную эскалацию", - говорится в отчете Института изучения войны.

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Отмечается также, что "российские силы использовали принудительную сигнализацию против самолетов и военно-морских кораблей США и их союзников на протяжении десятилетий на нескольких театрах военных действий, не вызывая конфликта".

Инцидент с MQ-9 Reaper – что известно

Во вторник вечером, 14 марта, российский Су-27 протаранил американский разведовательный БПЛА MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем.

В пресс-службе Европейского командования Вооруженных сил США заявили, что перед столкновением Су-27 несколько раз сбрасывали топливо и летели перед MQ-9 в "безрассудной, экологически опасной и непрофессиональной манере".

В Белом доме действия русских назвали "непрофессиональными и небезопасными". Байдена уже проинформировали об этом инциденте.

Россия свою вину не признает, назвав миссию MQ-9 Reaper "провокацией". Вместе с тем США вызвали российского посла "на ковер". Сообщается, что русские уже успели забрать обломки БПЛА.

В ВСУ, в свою очередь, уточнили, что инцидент случился неподалеку от острова Змеиный, который РФ еще в 2022-м пыталась оккупировать. Вместо уничтоженного дрона Штаты отправили другой беспилотник, и он "продолжает свою работу".

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