Агенты пытаются вербовать сотрудников полиции и граждан, причастных к транспортировке оружия.

Спецслужбы РФ активизировали деятельность в странах Восточной Европы для определения схем поставок оружия Украине.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, агенты страны-оккупанта получили задание выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.

"Для определения схем доставки и количества оружия, которое для отражения российского вторжения передают защитникам Украины страны-партнеры, российские военные атташе в странах Европейского Союза по закрытым каналам связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан, причастных к транспортировке оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в приграничных с Украиной регионах, российские спецслужбы пытаются использовать представителей местных громад и пророссийских активистов.

"Зато, получив от россиян предложения о сотрудничестве, европейцы сразу обращаются в полицию и органы безопасности", - добавили в ГУР.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер уведомила немецких чиновников и политиков о рисках прослушивания российскими спецслужбами и опасности несанкционированной утечки данных, особенно в правительственном квартале Берлина.

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