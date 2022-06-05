Глава МВД предупредила, что разговоры, которые ведутся через обычные телекоммуникационные сети, "в принципе не защищены от прослушивания".

Немецких чиновников и политиков предупредили о рисках прослушки российскими спецслужбами и опасности несанкционированной утечки данных, особенно в правительственном квартале Берлина.

Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, обвинив Москву в "гибридной войне", пишет DW.

"Мы защищаем себя и действуем. Именно поэтому мы выслали из российского посольства в Берлине 40 человек, которые, по нашим оценкам, могут принадлежать к российским спецслужбам. Мы очень внимательно следим за тем, какие средства разведки использует российское правительство. Мы очень бдительны и защищаем себя. И мы принимаем меры", - сказала она.

По ее словам, МВД Германии стоит на страже "безопасности и мира в Германии", охраняя их от "российского шпионажа, от попыток оказать влияние, от лжи и военной пропаганды".

Вместе с тем Фезер предупредила, что разговоры, которые ведутся через обычные телекоммуникационные сети, "в принципе не защищены от прослушивания". "Иностранные спецслужбы прилагают значительные усилия для перехвата и прослушивания телекоммуникационных соединений", - сказала она.

Как писала газета Bild, на крыше посольства России в Германии установлена широкополосная дипольная антенна, которая может использоваться для сбора разведывательной информации. За ней уже несколько лет ведется наблюдение. Члены бундестага из комитетов, имеющих отношение к безопасности, переместились в другое здание.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов. "Они ежедневно работали против нашей свободы и против сплоченности нашего общества здесь, в Германии. Ваша работа представляет угрозу для тех, кто ищет у нас убежища. Больше мы этого не будем терпеть", – заявила глава МИД Анналена Бербок.

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