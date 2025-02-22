По данным собеседника издания, нынешний проект "не отражает партнерства и содержит только односторонние обязательства Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский не готов согласиться на подписание соглашения о добыче полезных ископаемых со США, поскольку Украина видит "ряд проблемных вопросов" в проекте соглашения. Об этом пишет Sky News, ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров.

"Соглашение еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент не готов его принять", - сказал собеседник издания.

По его словам, нынешние проекты "не отражают партнерства в соглашении и содержат только односторонние обязательства Украины".

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Как напоминает издание, в четверг украинский президент провел переговоры с посланником США Китом Келлогом в Киеве, назвав их позже "хорошей дискуссией". Риторика Келлога, который назвал Зеленского "мужественным лидером воюющей нации", заметно отличалась от заявлений Трампа.

Однако, как пишет Sky News, существуют сомнения в том, насколько велико влияние г-на Келлогга, поскольку, по словам украинского источника, возникло ощущение, что "его отодвинули на второй план".

Соглашение о полезных ископаемых - новости

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Майк Волц анонсировал, что Зеленский в ближайшее время подпишет соглашение о добыче полезных ископаемых. Сам Зеленский во вчерашнем вечернем обращении выразил надежду на справедливый исход соглашения между США и Украиной.

При этом, по данным источников WSJ, соглашение может быть подписано уже в субботу.

Сегодня издание Reuters написало, что США могут лишить Украину доступа к жизненно важной спутниковой интернет-системе Starlink, чтобы заставить подписать соглашение о добыче полезных ископаемых.

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