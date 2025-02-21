Сообщается, что на Зеленского давят, чтобы тот заключил соглашение.

Американские и украинские представители вели переговоры всю ночь до утра 21 февраля, пытаясь заключить соглашение о полезных ископаемых и остановить ухудшение отношений между странами. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя США и источника, непосредственно знакомого с проблемой.

Отмечается, что разногласия относительно данного соглашения спровоцировали более широкий кризис в отношениях между Украиной и США.

"Теперь представители администрации Трампа и некоторые представители украинского правительства оказывают давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот заключил соглашение", - пишет издание.

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По словам источников, именно за Зеленским теперь решение. При этом они выразили обеспокоенность тем, что кризис между США и Украиной усугубится, если президент отклонит предложение.

Представитель США назвал это "решающим сценарием для украинцев". Ресурсы, о которых идет речь, могут стоить в общей сложности триллионы долларов.

Напоминается, что Зеленский отклонил первоначальное предложение США, и американская сторона вернулась с "улучшенным" предложением ранее на этой неделе и теперь внесла дополнительные изменения. Точные условия текущего предложения США неясны.

Соглашение о полезных ископаемых Украины с США

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на информированный источник писал, что украинские и американские чиновники стремятся на этой неделе преодолеть разногласия из-за соглашения о полезных ископаемых.

Отмечалось, что украинские чиновники сейчас активно обсуждают вопрос полезных ископаемых со специальным посланником США Китом Келлоггом, который как раз находится в Киеве с рабочим визитом.

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